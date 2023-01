Asterix en de Christendemocraten, een stam onder druk

Het afgelopen jaar heb ik me vaak een Galliër uit het dorpje van Asterix en Obelix gevoeld. Ik maak deel uit van wat eens de grote stam der Christendemocraten was. Maar ondertussen staan we onder constante druk vanuit tegenstanders die ons van de aardbodem willen doen verdwijnen.

Op zoek gaan naar een ‘Conner-effect’ zal ons niet redden. Voor ons wonderdrankje was dit nooit een succesvol ingrediënt. Degelijke bestuurders met toekomstplannen, zelden flashy of fashionable, maar daarom niet noodzakelijk oncharismatisch, dat waren onze succesvolle leiders. Zij konden mensen overtuigen om op ons te rekenen voor een stabiele samenleving waarin ook hun (klein)kinderen het goed zouden hebben.

Een christendemocratische visie moet mensen overtuigen om zichzelf te zien als deel van de crew in plaats van als passagier. Zij die hun bijdrage leveren, op welke manier dan ook en naar eigen mogelijkheden, moeten kunnen rekenen op het respect dat ze verdienen. Dat betekent ook dat werken weer meer oplevert en nog kan leiden tot voldoende welvaart, inclusief een eigen plek onder de zon.

Zo’n toekomstplan vergt hervormingen. Gezien de huidige staatsschuld is het onvermijdelijk dat de hogere overheden zich toespitsen op kerntaken en meer verantwoordelijkheden afstaan aan het middenveld en aan lokale besturen.

Als we Daens willen omarmen, moeten we ons laten inspireren door wat Geert Noels de strijd tegen het gigantisme noemt. Niet tegen ondernemers die zelf risico nemen en de handen uit de mouwen steken. Iedereen die werkt moet van de vruchten van die arbeid kunnen genieten.

Zo is het niet aanvaardbaar dat we eigenaars van een woning of een tweede opbrengsteigendom, vaak een appeltje voor de dorst op latere leeftijd, harder aanpakken. Het is makkelijk om de kleine vissersbootjes te viseren omdat ze misschien eens een paar visjes te veel gevangen hebben, terwijl een oogje wordt dichtgeknepen voor de tweehonderd meter verderop aangemeerde megatanker die olie aan het lozen is. Inspanningen zoals de overwinstbelasting zijn goede eerste stappen.

De partij die deze uitdaging durft aan te pakken, zit gebeiteld. De middenklasse zal haar niet alleen op handen dragen, dergelijke maatregelen zullen deze cruciale groep weer doen aangroeien.

We mogen echter nooit het meest waardevolle onderdeel van onze ideologie vergeten: het personalisme volgens Levinas. Simpel gezegd: de klik die kan ontstaan tussen mensen wanneer ze samenkomen en alles wat daaruit voortkomt, zoals vriendschappen, relaties in alle mogelijke vormen, warme buurten, verenigingen, ondernemingen… Wanneer we vaker met anderen een gesprek aangaan, creëren we stukje bij beetje een samenleving waarin elke persoon en elke groep even waardevol is, waar we niet verschillend handelen ten opzichte van de zogenaamde goeien of slechten, de jongeren of ouderen, de rijken of armen. Die kliks mogelijk maken, ze ondersteunen en talrijker maken, daar doen we het eigenlijk echt voor.

Als samenlevingbouwers moeten we het opnieuw hebben over ons toekomstperspectief voor een land waarin mensen zich gerespecteerd voelen. Alleen op die manier zal onze stam overleven.