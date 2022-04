Arno stond voor alles wat Jan Jambon haat: een linkse belgicist die van Europa hield

Mark Coenen is columnist.

Midlife and blue eyes. Zo ziet het merendeel van de fans van Arno eruit, al kun je over de kleur van de ogen misschien twisten. Grotendeels mensen die voorbij de eerste helft van hun leven zijn. Was het leven een voetbalmatch, we bevonden ons in de zestigste minuut.

Dat is mijn onvoorzichtige conclusie na het lezen van hun reacties (met tussen haakjes hun leeftijd) op zijn dood in onze krant. Onze lezers kunnen niet alleen lezen maar ook schrijven en ze schrijven over de held met wie ze groot zijn geworden en die er altijd was en, zolang Spotify er is, ook altijd zal zijn.

Velen zijn groot geworden met hem, al zijn er ook een paar die kleinzerig zijn gebleven. En dan bedoel ik niet alleen die holbewoner die voor Doorbraak schrijft. Dat mag: over smaak en kleur etc. En als men een beetje zijn manieren houdt mag het zeker. Heilig is alleen de paus, en alleen op paasdag.

Ik kan mij voorstellen dat die ongenuanceerde golf aan sympathie op onbegrip stuit bij de velen die aan Arno geen boodschap hadden. Vive leur liberté, zou hij zelf gezegd hebben, zij het licht stotterend.

Toen de koning hem in audiëntie ontving sneerde Dani Escobar op Facebook “dat die een zielige en stervende zanger gebruikt in de hoop om zijn populariteit te stimuleren… en die oude, stervende, zogenaamd onconventionele zanger trapt erin. Rock-’n-roll died a long time ago.” Om hem vervolgens een egoïstische vent en een middelmatige songwriter te noemen en te snoeven dat ze zelf veel meer platen verkocht.

Dani Escobar heeft een artiestennaam en die is Dani Klein, ooit de beroemde sirene van Vaya Con Dios.

Zaterdag bleek verder nog maar eens dat de minister van Cultuur of de man die zijn account bemeestert een trieste partijslaaf is. Anders is niet uit te leggen waarom de tweet van Jambon over Hintjens al na een paar minuten verdwenen was.

Hij schreef: “Arno, je was een grote meneer. We gaan je missen.” Dat deed blijkbaar alle rode lichten afgaan binnen de partij en de boodschap werd geschrapt, zij het dat in de digitale wereld zoiets niet te wissen is. De account @PolitwoopsBE houdt gretig bij welke boodschappen van politici geschrapt worden op Twitter. Dat is een lange lijst.

Dat Jambon zijn tweet verwijderde is vanuit partijstandpunt heel logisch. Arno stond voor alles wat zij haten: een linkse belgicist die van Europa hield en dikwijls in een soort van Frans zong. Horreur. En dan dat smoezelige uiterlijk en die eeuwige plastic zak: je zou van minder Vlaams-nationale smetvrees krijgen.