Armoede hangt nu als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de lage en gewone middenklasse

Alicja Gescinska is schrijfster en filosofe verbonden aan de Universiteit van Buckingham. Ze is vicevoorzitter van PEN Vlaanderen en VUB Fellow.

Het is moeilijk om over iets anders te schrijven dan de inflatie, de energieprijzen en de financiële zorgen die de meesten van ons zich maken. Het water staat aan de lippen van een steeds grotere groep. En terwijl er reikhalzend uitgekeken wordt naar welk bestuursniveau welke praktische maatregelen zal nemen om het leven leefbaar te houden, mogen we ons niet blindstaren op louter financiële ondersteuning. Ook naar de psychosociale implicaties van armoede en geldzorgen moet meer aandacht uitgaan.

Zelf heb ik het merendeel van mijn leven onder en rond de armoedegrens doorgebracht. Daardoor weet ik uit ervaring dat geldzorgen meer dan geldzorgen zijn. Zwaarder dan de financiële ballast is vaak de psychologische ballast van moeizaam de eindjes aan elkaar knopen. Wie leeft van rekening naar rekening, overleeft eerder dan echt te leven. Er is iets ‘slopends’ aan voortdurende geldzorgen, echt een geestelijke afstomping, iets wat men met een Engels woord debilitating kan noemen.

De voorbije twee jaar ging er veel aandacht uit naar de implicaties van de coronacrisis op het mentale en sociale welzijn van de bevolking. We zijn nu van de ene crisis in de andere gesukkeld. De waakzaamheid voor de geestelijke weerbaarheid van de mensen mag nu niet verslappen. Niet enkel met de financiële buffers, maar ook met de geestelijke buffers van mensen is het niet bijster goed gesteld.

Armoede bedreigt nu niet enkel de armen, werklozen, behoeftigen en zieken. Armoede hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de lage en gewone middenklasse: werkende mensen met een gemiddeld loon die nauwelijks nog in hun basisnoden kunnen voorzien. Ook zij zijn deel geworden van – om het met de term van de Britse socioloog Guy Standing te zeggen – het ‘sociale precariaat’. Het omvat mensen wiens situatie ‘precair’ is: ze beseffen meestal heel goed dat er niet veel nodig is – één kleine tegenslag – om in regelrechte armoede te belanden. En armoede is als zinkzand: eens je erin vast zit, kun je spartelen en doen wat je wil, maar zonder hulp, geraak je er niet meer uit.

De gewone burger met een gewone job en een gewoon leven bevindt zich vandaag in een ongewone situatie, getekend door onzekerheid, zorgen en angst. De psychologische gemoedstoestand van het sociale precariaat is meer dan een eigen, individuele beslommering. Zij is een maatschappelijk probleem. Guy Standing en vele andere sociologen en filosofen hebben gewezen op de relatie tussen onzekerheid en angst enerzijds en de groei van maatschappelijk ressentiment anderzijds. Wie zijn hoop op een betere toekomst en zijn vertrouwen in de samenleving en ons politieke systeem verliest, dreigt zich van die toekomst, van die samenleving en van ons politieke systeem af te keren. Mensen zullen zich daarbij van elkaar afkeren en de spanningen tussen verschillende sociale groepen dreigen dan toe te nemen. En de totalitaire verlokking lonkt steeds nadrukkelijker.

‘Haat wordt uit angst geboren’, zei de Poolse filosofe Barbara Skarga ooit. Angst, haat, het kwaad en de totalitaire verlokking zijn centrale thema’s in haar werk. En ze wist waarover ze het had. Skarga zat in het Poolse verzet tijdens de oorlog en bestreed de haat en het kwaad van zowel nazisme als communisme. In 1944 werd ze door die communisten gearresteerd waarna ze tien jaar in de goelagkampen en vervolgens nog anderhalf jaar in ballingschap op een kolchoz in Siberië moest doorbrengen. ‘De mens is geen fraai dier’, zo vatte Skarga de menselijke natuur summier samen.

Precies omdat angst en onzekerheid niet het beste in de mens naar boven brengen, hebben we nood aan politici die deze angst en onzekerheid ernstig nemen, en proberen weg te nemen. Praten over tien zware jaren die ons te wachten staan of over een oorlogseconomie draagt daar niet meteen toe bij. Mensen hebben nood aan hoop en perspectief, vooral in moeilijke tijden. Je moet de toekomst uiteraard niet rooskleuriger voorstellen dan ze is. Maar zwartgalligheid zuigt de zuurstof uit de samenleving. Een betere wereld begint bij het geloof in de mogelijkheid van zo’n betere wereld. Als mensen dat geloof verliezen, nemen maatschappelijke lethargie en cynisme toe. En cynisme is een luxe die we ons in deze tijden niet kunnen veroorloven. Zelfs als de mens geen fraai dier is, zijn we tot heel fraaie dingen in staat, zoals mededogen, empathie en solidariteit. En het zijn precies die bekwaamheden die we als samenleving, en die onze politici, moeten cultiveren om de huidige storm te trotseren.

` `