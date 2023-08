Arbeidsmigratie heeft veel potentie, tenzij het momentum weg is voordat het goed en wel is opgestart

Ans Boersma is journalist.

Het was een opvallende verschijning: een man in driedelig pak en nette leren schoenen die een overvol bootje afstapte op het Griekse eiland Lesbos in de zomer van 2015. “Ik kom hier om te werken” kondigde de Syrische vluchteling resoluut aan. Hij pakte zijn aktetas stevig vast, liep tussen de zonnebadende toeristen door en vervolgde zijn tocht naar Duitsland.

Europa vergrijst, valt in de krant te lezen. We worden ouder, krijgen minder kinderen en er zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt. Nu kunnen we natuurlijk massaal meer gaan werken of later met pensioen, alleen ligt dat gevoelig (vraag maar eens aan de Franse president Macron). Mogelijk biedt AI in de toekomst een antwoord op al onze vergrijzingsproblemen, vooralsnog moeten we het met mensenhanden doen.

Enter Afrika en het Midden-Oosten, regio’s vol jong talent. Vraag en aanbod, het lijkt een simpele optelsom. Maar voor veel mensen is de enige weg naar Europa nog altijd de illegale route, zoals voor de Syrische man. De prijs is hoog: mensen raken onderweg getraumatiseerd, en het duurt daardoor langer voordat iemand zijn leven hier kan opstarten – if ever.

Toen in juli de migratiedeal met Tunesië gesloten werd en tegelijkertijd beelden de wereld rondgingen van gestrande migranten in de woestijn, riep Vluchtelingenwerk Vlaanderen op om migratie eens te bekijken vanuit economisch perspectief: Europa heeft menselijk kapitaal nodig. “Dat kapitaal is er, maar we beschadigen het op zo’n manier dat het niet ingezet kan worden”, stelde de organisatie toen.

Illegale migratie is voor niemand de beste optie, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Arbeidsmigratie heeft daarom veel potentie. Hoogopgeleide arbeidsmigranten die naar Europa komen weten meestal hun weg wel te vinden. Zij hebben vaak meer middelen om taalbarrières en culturele obstakels te overwinnen, en zijn zich bewust van hun rechten.

Voor laagopgeleide arbeidsmigranten is dit anders. Voor hen ligt, ook in België, uitbuiting nog altijd op de loer: afgepakte paspoorten, geen salaris, onmenselijke huisvesting. Dat heet geen arbeidsmigratie, dat is moderne slavernij. Daar wordt nu (pas) van alles aan gedaan, met als excuus dat dit nog niet goed geregeld was omdat arbeidsmigratie de laatste jaren in de lift zit. Alsof het fenomeen iets nieuws onder de zon is.

Deze zomer stond het thema opnieuw op de politieke agenda. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) is voorstander van verplichte inburgering, want vaak blijven arbeidsmigranten voor langere tijd in België werken. Ze wil voorkomen dat fouten uit de periode van gastarbeiders herhaald worden. Haar pleidooi vindt vooralsnog geen gehoor. Zo wijst Open Vld erop dat arbeidsmigratie uitgaat van een tijdelijk verblijf, en dat eerst werklozen en inactieven in België naar de knelpuntberoepen geleid moeten worden.

In België is nochtans draagvlak voor arbeidsmigranten onder de bevolking, blijkt uit onderzoek van hr-dienstverlener Randstad. Zonder gedegen plan - voor inburgering, maar ook voor huisvesting - zal dat momentum snel verdwijnen. Het alternatief is vooralsnog dat we dan zelf een tandje moeten bijsteken. Kiest u maar.