Arbeiders moeten hun leven herschikken. Zo komen de deadlines van de aannemer niet in gevaar

Schaalgrootte en relevantie

Uitgerekend het opperhoofd van de Vlaams-nationalisten moet vaststellen dat Vlaanderen niet over de noodzakelijke schaalgrootte én relevantie beschikt om de grote uitdagingen van onze samenleving aan te kunnen. En dit heus niet alleen op het vlak van drugsbestrijding.

Daaruit zou de logische vervolgvraag moeten komen of het überhaupt zinvol is om ons land nog verder te balkaniseren, zoals de nationalisten dit zo graag willen. Helaas vrees ik dat die vraag niet zal opkomen, laat staan beantwoord worden, omdat nationalisme deuren, grenzen en geesten sluit. In casu, tot groot jolijt en profijt van het drugsmilieu.

Stephaan Taccoen, Brugge

Warmtegunst

Arbeiders in de bouw en andere zware beroepen mogen vroeger beginnen en stoppen met werken voor het te heet wordt. Hoera hoera!

Neen toch, is er een reden om de bazen te prijzen voor hun goodwill? In wiens voordeel is deze gunst? Juist.

De arbeiders (m/v) moeten hun leven herschikken. Zij moeten gaan slapen wanneer het voor velen nog te warm is. Zij moeten hun vrijetijdsactiviteiten verleggen naar het heetst van de dag. Geniet ervan! Daardoor zijn de deadlines van de aannemer niet in gevaar. Contractuele boetes voor te late oplevering worden vermeden. Inkomen en winst gered, dankzij de welwillende werkers.

Waarom protesteren die niet? Waarom doen de media alsof het echt om menslievendheid gaat? Waarom gaan de werkers niet op de gewone tijd aan de slag en stoppen ze het werk wanneer het 30, 32, 35 graden is, resulterend in een kortere werkdag omdat het werk te zwaar is bij die temperatuur? En dan spreken we nog niet over die andere mensen met zeer zwaar werk: de zorgverleners, de wachthuiswerkers, de arbeiders in de chemie, de voedingsnijverheid.

Elk werk is te zwaar in deze hitte. Wie gaat voor? De werkers of de bazen?

Stefaan van Ryssen