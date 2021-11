Anuna’s woorden waren nog niet koud of ze gingen tegen haar tekeer

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Heerlijk, weekend! Werkweek achter de rug. Een nieuwe overladen week in het vooruitzicht. Even twee dagen alles vergeten.

Een vriendin maakte me attent op een tentoonstelling van kunstwerken van oude meesters.

Ik had net mijn laatste schuld afbetaald. Eindelijk geen afbetalingen meer – op het huis en alle vaste kosten die sowieso de pan uit swingen na dan. Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt was ik, eindelijk zou ik rond kunnen komen! Vanaf nu zou het beter gaan. Tot ik op bezoek ging bij galerie Lowet de Wotrenge, in mijn straat dan nog wel. Ik was in de ban van een klein beeldje: De Tijd die de jeugd en de schoonheid wegneemt van Louis Royer. Zijn beelden zijn ook te vinden in het Rijksmuseum te Amsterdam.

Ik kocht het en stak me opnieuw in de schulden.

Het beeldje – een oude man met engelenvleugels die een jonge, naakte vrouw versmacht in zijn armen – deed me denken aan de oudere mannen die jonge vrouwen als Anuna De Wever leegzuigen met hun belerend, opgeheven vingertje.

Twintig is ze. Piepjong. Ze komt op voor het klimaat. Als een 21ste-eeuwse Jeanne d’Arc. Ze gaat ervoor. Helemaal. Ongenuanceerd, compromisloos, recht voor de raap.

Met alle gevolgen van dien. Na haar laatste uitspraak – let wel: een uitspraak die door de media los van enige context prominent naar voren geschoven werd – dat het geen zin heeft om naar school te gaan en een diploma halen nutteloos is: er is namelijk geen toekomst meer als we zo verder blijven gaan, gingen wat oudere mannen loos!

Full force! Haar woorden waren nog niet koud of ze gingen tegen haar tekeer! Er werd haar verweten dat haar uitspraken toxisch zijn. Zij met haar doemdenken richt de jeugd ten gronde! Over de gevolgen van ons jarenlange wanbeleid geen woord. Nee, zij is de schuldige!

Van Joël De Ceulaer tot Geert Noels en Dyab Abou Jahjah, ze vonden het allemaal nodig om dit twintigjarige meisje tot de orde te roepen, erger nog, haar te verwijten dat ze hun kinderen vergiftigt met haar uitspraken. Fouad Gandoul ging zelfs zover dat hij tweette dat hij liever zou horen van Anuna hoe die groene omslag concreet moet gebeuren. Geen puberale fantasie is nodig maar doordachte maatschappijkritiek!

Gaat het nog een beetje? Daar is een overheid verantwoordelijk voor, niet Anuna.

Jullie waren jong toen The Sex Pistols ‘No Future’ uitbrachten en het zou me niets verbazen dat jullie die woorden uit volle borst meeschreeuwden, maar als Anuna zegt: “Waarom naar school gaan, er is geen toekomst”, noemen jullie dat toxisch?

Wat belet jullie om jullie kroost een beet­je uitleg te geven over wat Anuna eigenlijk bedoelt met zo’n uitspraak? Hebben jullie dan niet door dat niet wat zij zegt de jeugd ontmoedigt, maar wel wat er wereldwijd gaande is? De natuurrampen, de overstromingen – niet eens zo ver van huis – de bosbranden en ander onheil. Denken jullie echt een 20-jarige aansprakelijk te kunnen stellen voor het pessimisme en de moedeloosheid van jongeren? Voor de uitzichtloosheid op klimaatgebied?

Wat belet jullie om haar te ondersteunen, te duiden en actie te voeren?

Ga godverdomme mee de straat op, dat zou pas gesproken zijn!