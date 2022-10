Antipsychotica in woon-zorgcentra: zo kunnen we samen op weg naar minder

Mirko Petrovic is gewoon hoogleraar geriatrie aan de UGent. De tekst is geschreven in eigen naam.

In ons land krijgt één op de drie ouderen in een woon-zorgcentrum een antipsychoticum toegediend. Dat is dubbel zoveel als in Nederland. Pano van afgelopen week onderzocht wat deze medicatie met ouderen doet en waarom die middelen zo vaak worden voorgeschreven in onze wzc’s. Zeker is dat het minder kan, en moet.

Antipsychotica worden behalve voor behandeling van psychosen ook vaak gebruikt bij personen met dementie die moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen. Ze bieden beperkte voordelen bij kortdurende behandeling (tot twaalf weken) van psychotische symptomen (wanen en hallucinaties) en fysieke agressie bij dementie.

De opstart moet altijd afgewogen worden tegen het risico op ernstige bijwerking, waaronder een tot bijna twee keer zo hoog risico op sterfte. Er is geen bewijs dat antipsychotica op lange termijn werkzaam zijn bij deze symptomen. Alle antipsychotica gaan gepaard met potentieel ernstige bijwerkingen van verhoogd risico op beroerte, bewegingsstoornissen, risico op vallen, verminderd bewustzijn, hartritmestoornissen en plotse hartdood, tot toename van het gewicht en gestoorde suikerregulatie en een verhoogd risico op hospitalisatie en overlijden.

Gebruik van antipsychotica bij wzc-bewoners ligt hoger dan het voorkomen van de symptomen waarvoor ze in aanmerking komen. In deze populatie gebruikt meer dan 30 procent chronisch antipsychotica. Hoe komt dat? Om te beginnen blijven meetinstrumenten die de ernst van de gedragsveranderingen kunnen staven onderbenut. Daarnaast interpreteren zorgverleners naar eigen goeddunken de symptomen bij patiënten, die vaak niet in staat zijn hun eigen klachten te benoemen. Verder zijn niet alle zorgverleners overtuigd van het nut van niet-farmacologische interventies. Grote woon-zorgcentra hebben ook te maken met een groot aantal voorschrijvende huisartsen: dat maakt overzicht bewaren moeilijk. En ten slotte zijn er in een aantal wzc’s onvoldoende recreatiemogelijkheden en betekenisvolle activiteiten.

Hoogleraar geriatrie Mirko Petrovic. Beeld RV Hendrik De Schrijver

Een opname in een wzc is steeds een acute confrontatie met verlies van vertrouwde omgeving en afhankelijkheid. Hoe verder gevorderd de dementie bij opname, hoe hoger het risico op psychotische symptomen en/of agressief gedrag.

Artsen moeten voor ogen houden dat het toedienen van antipsychotica de laatste stap is en níét de eerste in de behandeling van moeilijk hanteerbaar gedrag bij dementie.

In geval van psychotische symptomen en fysieke agressie, én als niet-farmacologische aanpak faalt, valt een voorschrift te verantwoorden – in een zo laag mogelijke dosis en niet langer dan twaalf weken. Maar daarnaast is er ook een groep patiënten die deze antipsychotica niet nodig heeft.

In wzc’s zouden procedures moeten bestaan die garanderen dat de analyse van antipsychoticagebruik op een kritische en multidisciplinaire manier gebeurt met betrokkenheid van artsen, verpleegkundigen, de toeleverende apotheker en bewoners zelf of hun familie. De referentiepersoon medicatiebeleid, het elektronisch medisch dossier, kwaliteitscontrole met audit en rapportering en opvolging van bestaande aanbevelingen zijn daarbij elementen.

Ze zouden alle betrokkenen bij wzc’s een houvast bieden om goede praktijken te waarborgen bij het starten, opvolgen en stopzetten van psychofarmaca voor personen met dementie. Zo kunnen we samen op weg naar minder psychofarmaca, en betere zorg in de ouderenzorg.