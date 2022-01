Antidemocratische partijen zien herrie maar al te graag gebeuren

Betoging

Eén groep betogers kan absoluut op mijn sympathie en steun rekenen, namelijk zij die opkomen voor de bescherming van onze democratie. Die staat op veel plaatsen in Europa en de rest van de wereld onder heel zware druk. Helaas zal hun stem helemaal ondergesneeuwd raken door de altijd aanwezige herrieschoppers, die opnieuw alle beeldende en schrijvende pers zullen halen. Beslist tot grote vreugde van de antidemocratische partijen, die dit maar al te graag zien gebeuren.

Ivan Rabaut, Torhout

Leraar heruitvinden

Als Dirk Van Damme in zijn pen kruipt leest de hele Vlaamse onderwijswereld mee, zelfs midden in de kerstvakantie (DM 3/1). Terecht, want Van Damme heeft niet alleen expertise te over als voormalig OESO-kopstuk, kabinetschef en professor, hij is ook al sinds mensenheugenis oprecht bekommerd om de onderwijskwaliteit en gelijke onderwijskansen. Toch inspireerde zijn beschrijving van de heruit te vinden school ons niet. Dat zijn stuk focus miste was wellicht onvermijdelijk, gegeven al de problemen en de bouwstenen voor oplossingen die hij in zijn synthese stak. Storender vinden we de impliciete tegenspraak in zijn lerarenideaal.

Van Damme schrijft dat we de rol van de leraar radicaal moeten herwaarderen. De leraar moet de centrale ingenieur van onderwijsleerprocessen worden. Zelfs het idee dat die leraar-ingenieur kaas moet hebben gegeten van directe instructie en hybride leeromgevingen onderschrijven we. Wat we niet vatten is waarom dat onverzoenbaar zou zijn met een coachende rol.

Een leraar die als didactisch expert differentieert en op maat werkt probeert toch ook de unieke persoon in de leerling te raken en in beweging te krijgen? Dat past trouwens in het warme beeld dat Van Damme van de leraren schetst, professionals met een hart die van de school een veilige haven maken voor de kinderen die er nood aan hebben.

Het moet zijn dat hij coaching associeert met leerlingen pamperen of het opgeven van ambitieuze doelen. Dat is in elk geval niet onze visie. Een goede coach legt de lat hoog en doet er alles aan coachees erover te laten springen. De leraar-coach is het complement van de leraar-didacticus; het is de psycholoog naast de ingenieur. Leraar-coaches variëren de rollen die ze opnemen. De ene coachee moet dringend extra uitgedaagd worden, terwijl de andere nood heeft aan een goed klankbord, inspiratie of hulp bij de planning.

We zijn niet zo naïef te denken dat alle leraren die coachende rol kunnen opnemen voor al hun leerlingen, als dat al wenselijk zou zijn. Toch hebben zeker adolescenten er baat bij iemand te vinden die hen helpt hun diepere drijfveren te exploreren, persoonlijke langetermijnleerdoelen te formuleren en stappen te zetten in die richting.

Verhogen we daarmee de drempel voor toekomstige leraren? In zekere zin wel, maar de sterke profielen die we nodig hebben laten zich hierdoor niet afschrikken. Ze willen niets liever dan leraar-didacticus en -coach zijn van en voor hun leerlingen. Geef toe, je eigen beste leraren pasten toch ook in dat plaatje: mensen met kennis van zaken die hun vak konden overbrengen en je persoonlijk wisten aan te spreken en boven jezelf deden uitgroeien. Moeten we hen heruitvinden? Je kinderen kennen ze ongetwijfeld. Laten we ze koesteren. Het kan andere potentiële toppers inspireren en de stap naar het onderwijs doen zetten.

Johan De Wilde en Tom Vandenberghe, docenten aan hogeschool Odisee en auteurs van het boek ‘Leren durven coachen’.