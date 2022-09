Angst en depressie zijn geen welvaartsziekten. Het is net andersom

De voorbije dagen waarschuwden experts dat de energiecrisis armoede kan veroorzaken met verwoestende effecten op het mentale welzijn (Energiecrisis veroorzaakt meer psychische problemen, De Morgen 22 september). Ze hebben gelijk. Anders dan de meeste mensen denken zijn angst en depressie geen welvaartsziekten. Het is net andersom: mensen die in armoede leven, of op de rand ervan, maken meer kans om angsten en depressies te ontwikkelen. Dat is niet alleen in België zo, het is een wereldwijd fenomeen.

En wat nog erger is: naarmate mensen banger en depressiever worden, groeit ook hun kans om in armoede te belanden of er niet meer uit te geraken. Als we niet opletten belandt een deel van onze bevolking tijdens deze crisis in een vicieuze cirkel van armoede en mentale problemen.

Mensen in armoede hebben te kampen met heel wat stressoren. Er is natuurlijk de voortdurend financiële druk (die nog erger is wanneer je ook kinderen hebt om voor te zorgen). Daarnaast wonen arme mensen vaak in ongezonde omgevingen met meer luchtvervuiling en lawaaioverlast, slechtere behuizing, en wijken waarin geweld vaker voorkomt. Vaak geeft dit slaapproblemen, wat opnieuw kwetsbaar maakt voor mentale stoornissen. En deze effecten kunnen lang aanhouden. Kinderen die in armoede opgroeien hebben een blijvende kwetsbaarheid om op latere leeftijd mentale problemen te ontwikkelen.

Die mentale problemen verhogen op hun beurt de kans dat mensen in armoede blijven steken of erin terechtkomen (de vicieuze cirkel). Want angsten en depressies beïnvloeden de financiële beslissingen van mensen. Zo zorgt angst voor een kortere tijdshorizon, waardoor mensen minder geneigd zijn om beslissingen op lange termijn te nemen. Als je kan kiezen om nu 5 euro te krijgen of binnen een maand 20 euro, dan kiezen mensen in armoede vaker de 5 euro. Dat is niet efficiënt, want je zou vandaag 5 euro kunnen gaan lenen bij een bank en die volgende maand met de 20 euro terugbetalen samen met wat rente. Alleen, het is moeilijk om zo ver vooruit te denken als je in armoede leeft. En bovendien zullen banken niet gemakkelijk een lening geven als je arm bent.

Angst en depressie worden voor een groot deel veroorzaakt door armoede. Daarom is armoede verminderen een van de krachtigste manieren om het mentale welzijn van een bevolking op te krikken. Samen met psychotherapeutische interventies die angsten en depressies gericht aanpakken kunnen we mensen duurzaam uit de vicieuze cirkel van armoede en mentale problemen trekken. Dat is meer dan ooit nodig in de huidige energiecrisis.