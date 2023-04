Anderhalf jaar in een grot zitten, dat doe ik met de vingers in de neus

Frederik De Backer is columnist.

Het is al meer dan twee weken geleden dat Matthieu Bonne in zeven dagen tijd 3.620 kilometer heeft gefietst en net geen maand geleden dat Karel Sabbe de Barkley Marathons heeft uitgelopen, dus wordt het hoog tijd voor een nieuwe nationale held: ik. Als wij Belgen dan toch per se om de veertien dagen moeten bewijzen dat we van alle aardbewoners over het grootste doorzettingsvermogen beschikken – denk aan duursporten, denk aan regeringsvormingen, denk aan Gert Verhulst – dan draag ik daar graag mijn steen toe bij.

Afgelopen vrijdag kwam in Spanje een vrouwtje uit een grot en in het Guinness Book of World Records geklauterd. Beatriz Flamini had gedurende 510 dagen 70 meter onder de grond geleefd, in een ruimte van 12 vierkante meter. De stunt kadert in het Timecave-project van de universiteiten van Granada en Almería, waarbij wordt gepeild naar wat lang in je eentje onder de grond zitten doet met een mens.

Haar verkwikken, zo blijkt. Flamini had van begin tot eind genoten, zei ze, op een vliegenplaag na, en het gemis aan aardappelen en verse eieren. Ik kan het geloven: 510 dagen lang in alle rust lezen, tekenen en schrijven (haar boek ligt weldra in de winkel) in een grot voorzien van stromend water, elektriciteit en 1.000 kilogram aan voorraden. Ik wist niet dat mijn studententijd een recordpoging was.

Daarom bied ik me bij deze graag aan ter verpulvering van Flamini’s prestatie. U zult het vast met mij eens zijn dat ik de geknipte persoon ben: ik heb hier een twintigtal meter aan ongelezen boeken staan, teken ook graag, neem me al tien jaar voor een roman te schrijven en breng mijn dagen vrijwel uitsluitend in één enkele kamer door. Ik zie niet in waarin de opoffering schuilt. Anderhalf jaar geen huur moeten betalen, anderhalf jaar niet moeten werken, anderhalf jaar met niemand moeten praten, gewoon af en toe een vlieg doodmeppen. Ik breng mijn eigen patatten wel mee.

Graaf me dus maar in, want anderhalf jaar zit ik uit met twee vingers in de neus. Sterker nog: laat ik meteen doorgaan tot 2029, opdat naast de huidige, nú al jeukwekkende verkiezingscampagne en de daaropvolgende Gleichschaltung ook meteen de donkere jaren achter de rug en mijn landgenoten weer bij zinnen zijn. En als een reporter me dan vraagt, terwijl ik een laatste scherfje eierschaal van mijn schouder veeg, wat ik van de hele situatie vind aangezien er toch heel wat veranderd is sinds het begin van mijn verblijf in de grot, dan zal ik antwoorden: “Geen idee, ik zat tot aan mijn nek in Proust en vliegenstront.”

“Geen menselijk contact is raar,” liet Flamini nog optekenen, “op den duur hoor je stemmen die er niet zijn. Maar één ding is zeker: ik kan goed met mezelf opschieten!” Zo heb ik toch een uitdaging.