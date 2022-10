Amuseer je met je leerlingen, Nina, maak het verschil voor morgen

Beste Nina Sneijers,

In een vroeger leven was ik journalist. Een middelmatige journalist. Ik wilde de middelmaat overstijgen en koos voor, jawel, het onderwijs.

Betere journalisten namen de pen van mij over en zijn daarmee niet mals voor het onderwijs. Ik ben het met hen eens. Er is werk aan de winkel. Scholen durven geen leerling meer te heroriënteren uit vrees voor procederende ouders. Overheden en pedagogen maken elke vorm van groei onmogelijk door eeuwige hervormingen. Beginnende leerkrachten zitten op de schopstoel door een mank anciënniteitsbeleid.

Het grootste falen is dat de leerkracht zelf nauwelijks wordt gehoord in het maatschappelijk debat. Zes jaar werk ik nu in het onderwijs en ik kan u verzekeren dat ik al een pak ijzersterke leerkrachten en directies ben tegengekomen. Het zijn mensen met doorleefde ideeën over hoe je leerlingen tot het hoogste niveau stuwt en hoe je de moeilijke aan boord houdt. Zij slagen erin bewuste kritische burgers af te leveren die hun weg vinden in onze samenleving. Zij vormen leerlingen die sterk in hun schoenen staan en die zorgen voor de maatschappij van morgen.

Voor de gemotiveerde leerkracht – en ik verzeker u, het is de meerderheid – is het een plezier om dit in de praktijk te mogen brengen. Als return krijgen wij telkens nieuwe visies van onze leerlingen die onze eigen visie verfijnen. Elk jaar zitten de klassen vol unieke karakters, elk met hun eigen inzichten, elk met hun eigen psychologische palet. Tussendoor delen we met de meest uiteenlopende karakters van leerkrachten onze koffie in de leraarskamer.

Amuseer je met je leerlingen. Maak het verschil voor morgen. Toon hen de wereld en leer ook van hen, want zij houden je jong. De doorsneeleerkracht is helemaal niet middelmatig, maar afwezig in het publieke debat. Als er één reden zou zijn dat de leerkracht uitblinkt in middelmatigheid is het wel dat zijn stem niet tot buiten de schoolmuren draagt. Dus alsjeblieft, Nina, kijk en luister naar je collega’s en geef ze een stem, want zij zijn de echte experts.

En als je terloops zin hebt in een feestje: laat die slap commerciële massabedoeningen voor de middenmoot en spring na de uren eens bij ons binnen. De middelmatigheid zal vlug van je afglijden.

Met bevlogen groeten,

Simon Vandewalle