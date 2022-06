Amerikaans president Joe Biden: ‘Wij willen geen oorlog tussen de NAVO en Rusland’

De invasie waarvan Vladimir Poetin dacht dat ze enkele dagen in beslag zou nemen, duurt nu al vier maanden. Het Oekraïense volk heeft Rusland verrast en de wereld geïnspireerd met zijn opoffering en successen op het slagveld. De vrije wereld heeft zich met ongeziene militaire, humanitaire en financiële steun aan de kant van Oekraïne geschaard.

Terwijl de oorlog aansleept, wil ik duidelijk maken wat het doel van de Verenigde Staten is. Wij willen een democratisch, onafhankelijk en soeverein Oekraïne dat zichzelf kan beschermen tegen verdere agressie.

Zoals de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zelf al zei, zal deze oorlog uiteindelijk eindigen door diplomatie. Elke onderhandeling weerspiegelt de situatie op het terrein. We hebben snel actie ondernomen om wapens naar Oekraïne te sturen, zodat het kan vechten en in de sterkst mogelijke positie aan de onderhandelingstafel kan zitten.

Daarom heb ik beslist dat we Oekraïne verder zullen voorzien van een geavanceerd raketsysteem en munitie waarmee het belangrijke doelwitten op het slagveld nauwkeuriger kan treffen.

We zullen blijven samenwerken met onze bondgenoten en partners aan de sancties tegen Rusland, de zwaarste sancties ooit getroffen tegen een grote economie. We zullen Oekraïne geavanceerde wapens blijven leveren, met inbegrip van Javelin-antitankwapens, Stinger-luchtdoelraketten, zware artillerie en nauwkeurige raketsystemen, radars, drones, Mi-17-helikopters en munitie. We zullen ook miljarden extra financiële bijstand verlenen. We zullen met onze bondgenoten en partners samenwerken om de wereldwijde voedselcrisis aan te pakken die de Russische agressie heeft verergerd. En we zullen onze Europese en andere bondgenoten helpen om minder afhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen en de transitie naar schone energie te versnellen.

We zullen ook doorgaan met het versterken van de oostelijke flank van de NAVO. Onlangs heb ik Finland en Zweden verwelkomd om lid te worden van de alliantie, een stap die de VS en de gehele trans-Atlantische regio veiliger zal maken.

Geen oorlog

Wij willen geen oorlog tussen de NAVO en Rusland. Hoezeer ik het ook oneens ben met Poetin en hoe schandelijk ik zijn optreden ook vind, de VS zullen niet proberen om hem ten val te brengen. Zolang de VS of onze bondgenoten niet worden aangevallen, zijn we niet rechtstreeks betrokken bij het conflict en zullen we geen troepen sturen om in Oekraïne te vechten of Russische troepen aan te vallen. We moedigen Oekraïne ook niet aan om doelwitten aan te vallen buiten de grenzen van het land. We willen de oorlog niet verlengen om Rusland pijn te doen.

In heel deze crisis blijft mijn principe: ‘Niets over Oekraïne zonder Oekraïne.’ Ik zal geen druk uitoefenen op de Oekraïense regering om grondgebied af te staan. Dat zou verkeerd zijn en indruisen tegen onze principes.

De gesprekken van Oekraïne met Rusland zijn niet vastgelopen omdat Oekraïne de diplomatie de rug heeft toegekeerd. Wel omdat Rusland oorlog blijft voeren om zo veel mogelijk Oekraïens grondgebied in zijn greep te krijgen.

De agressie zonder aanleiding, het bombarderen van kraamklinieken en culturele centra en de gedwongen verplaatsing van miljoenen mensen maken de oorlog in Oekraïne tot een diep morele kwestie. In Polen heb ik Oekraïense vluchtelingen ontmoet, vrouwen en kinderen die niet weten hoe hun toekomst eruit zal zien en wat er met hun achtergebleven dierbaren zal gebeuren. Niemand met een geweten kan onverschillig blijven bij de verwoesting en de gruwel.

Lees ook Na de bijna dagelijkse smeekbedes van Zelensky: VS sturen een van hun meest geavanceerde wapens naar Oekraïne Live - Russische marine krijgt nieuwe hypersonische kruisraketten • Gasexport Rusland ruim kwart gedaald

Macht niet boven recht

Oekraïne bijstaan is niet alleen het juiste om te doen. Het is ook in ons nationaal belang dat wij een vreedzaam en stabiel Europa verzekeren en duidelijk maken dat macht niet boven recht gaat. Als Rusland geen hoge tol voor zijn daden betaalt, zullen andere kandidaat-agressors de boodschap krijgen dat ook zij grondgebied kunnen veroveren en andere landen onderwerpen. Het zou het voorbestaan van andere vreedzame democratieën bedreigen. En het zou het einde kunnen betekenen van een op regels gebaseerde internationale orde, met rampzalige gevolgen voor de wereld.

Ik weet dat veel mensen zich zorgen maken over het gebruik van kernwapens. Wij hebben momenteel geen aanwijzingen dat Rusland van plan is kernwapens in Oekraïne te gebruiken, hoewel de Russische retoriek gevaarlijk en uiterst onverantwoordelijk is. Laat me duidelijk zijn: elk gebruik van kernwapens in dit conflict, op welke schaal ook, zou volledig onaanvaardbaar zijn en ernstige gevolgen hebben.

De VS zullen het Oekraïense volk blijven bijstaan omdat wij beseffen dat vrijheid niet gratis is. Dat deden we in het verleden, wanneer vijanden van de vrijheid onschuldige mensen trachtten te onderdrukken, en dat doen we nu ook. Vladimir Poetin had deze eenheid of krachtige reactie niet verwacht. Hij had het mis. En als hij denkt dat we de komende maanden zullen wankelen of breken, heeft hij het opnieuw bij het verkeerde eind.

© 2022 The New York Times Company