Alweer komt een affaire uit die erg pijnlijk is: voor Groen en minister De Sutter, voor het politieke bedrijf én voor Bpost

Stel dat staatsbank Belfius twee topmedewerkers op eigen kosten aan het kabinet van federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) zou uitlenen om te onderhandelen over de bankentaksen. Hoe zouden we dat vinden?

De vergelijking van dat fictieve voorbeeld met wat nu uitkomt over de detachering van twee experts van Bpost naar het kabinet van federaal minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) is pertinent. In beide gevallen gaat om een bedrijf dat (gedeeltelijk) eigendom is van de overheid en tegelijk beweegt in een private, commerciële sector die door dezelfde overheid beregeld wordt. Als het kabinet dat de onderhandelingen met de sector voert dan experts van het betrokken bedrijf uitleent én hun verloning bij het bedrijf laat, dan moeten alle alarmbellen afgaan.

Minister De Sutter beklemtoont nu dat er geen sprake is geweest van belangenvermenging en dat de kabinetsleden in eer en geweten hebben gehandeld. Dat zou kunnen. Maar het zou ook kunnen van niet. De kat is bij de melk gezet, en nu rest er ons niets anders dan te hopen dat de kat zo netjes is geweest om er niet van te drinken.

Natuurlijk kun je je omstandigheden voorstellen waarin de partij Groen plots dringend kabinetsexperts voor de postsector zoekt en zo bij Bpost zelf uitkomt. En natuurlijk zal het wel zo zijn dat het voor de minister budgettair goed uitkwam dat ze die expertise gratis kreeg. Maar dan nog is het totaal onbegrijpelijk dat bij het bedenken van deze constructie niet meteen alle deontologische seinen op rood zijn gegaan. Hopelijk is er inderdaad geen sprake geweest van belangenvermenging, maar dat er niettemin een joekel van een belangenconflict is, dat is wel duidelijk. En dat de minister dit nu rap rechtzet, bewijst dat ze dat donders goed weet.

Dit is alweer een bijzonder pijnlijke affaire. Pijnlijk voor Groen en hun onkreukbare minister De Sutter in de eerste plaats. In de vorige regeerperiode maakten uit de administratie naar het kabinet van financiënminister Johan Van Overtveldt gedetacheerde fiscalisten mooie sier door de verworven kennis te gelde te maken in een privébedrijf. Dat verhaal had ook een nare geur. Mag van Groen dan niet verwacht worden dat het anders, properder en verstandiger aan politiek doet?

Het is ook pijnlijk voor het hele politieke bedrijf. Opnieuw stoot de Belgische traditie van loodzware, particratisch aangestuurde kabinetten als weinig transparante machtscentra op haar limieten. De huidige federale regering gaat erg ver in die kabinettisering van het beleid. Dat maakt haar deontologisch erg kwetsbaar, zo blijkt weer.

En het is, ten slotte, ook pijnlijk voor Bpost. Lange tijd kon het nationale postbedrijf een status volhouden van overheidsbedrijf dat een belangrijke maatschappelijke opdracht wist te combineren met redelijk goede prestaties. Stilaan blijkt dat Bpost al die tijd de omzet wist op te krikken middels oneigenlijke subsidies op kosten van ons, belastingbetalers. Het goede imago bladdert snel af. In de verte hoor je het gejuich al van degenen die nu roepen om een snelle privatisering.