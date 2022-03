Alvast één communicatietip voor de overheid: als je de burger vraagt om zuiniger te gaan leven, doe dan niet alsof dat ‘gezellig’ is

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Er is dezer dagen weinig zo nefast voor de feestvreugde als de voorspelling dat we op de drempel staan van een grote omwenteling en mogelijk zelfs diepe crisis. Vele mensen kreunen dan wel onder hoge energiefacturen, het bredere perspectief gaat verloren tussen de nog recente zegebulletins over ongekende bedrijfswinst en de recordaantallen vacante banen. Hoezo dan, crisis?

Van de pandemie herinneren we ons dat de mens over het algemeen weinig aanleg heeft om preventief te handelen. Velen geloven pas dat er een crisis komt als ze haar aan den lijve ondervinden. Door de coronacrisis, die overigens nog altijd sluimert op de achtergrond, is het mentale incasseringsvermogen van de samenleving ook danig aangetast. De impact van een oorlog kunnen vele mensen er nu even niet bij hebben.

En dus zie je dat sommige mensen als door een wesp gestoken reageren op voorstellen om wat zuiniger om te springen met energie. Een concreet plan is er nog niet, maar alleen nog maar de herinnering aan de autoloze zondagen van de jaren zeventig wekt al razernij op. Ook in 2022 blijft de auto een symbool van status en vrijheid.

Dat is begrijpelijk, maar op een moment waarop regeringen in Europa ernstig overwegen om prijzen te plafonneren en zelfs energie te rantsoeneren, is het een beetje naïef om te denken dat we de energieschok wel doorkomen zonder ook naar het eigen gedrag te kijken. Neen, een autoloze zondag zal de energiecrisis niet in zijn eentje oplossen. Maar wat minder verbruiken van een product dat plots erg duur en/of erg schaars is geworden, is natuurlijk ook gewoon verstandig.

Voorop staat natuurlijk dat de overheid het goede voorbeeld geeft. Als alle beetjes helpen om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen, dan is de bouw van extra gascentrales altijd een slecht idee. Daar zou eigenlijk al niet meer over gediscussieerd mogen worden. Die kernuitstap zal dus voor een andere keer zijn.

Tegelijk moeten de regeringen alles doen om de exploderende energiefacturen te milderen. Dat kan door accijns en btw te verlagen, maar ook door openbaar vervoer in te richten als betrouwbaar alternatief voor de eigen wagen of door de inspanningen te verhogen om mensen te helpen bij het isoleren van woningen of het installeren van duurzame alternatieven voor het alomtegenwoordige aardgas.

Een overheid die die bescherming garandeert, kan haar burgers makkelijker overtuigen om ook zelf een duit in het zakje te doen. Toch nog één communicatietip voor die overheid. Als je de burger vraagt om noodgedwongen zuiniger te gaan leven, doe dan niet alsof dat ‘gezellig’ is.

Een crisis is niet gezellig of nostalgisch, voor vele mensen betekent het een reëel verlies aan welvaart of vrijheid. Wees dus eerlijk over de onzekere tijd die ons te wachten staat en de inspanningen die dat vereist. Het leven is geen dikketruiendag.