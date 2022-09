‘Alsof je naar de Kardashians kijkt’: jongeren over de FIRE-documentaire

De VRT-uitzending over de FIRE-beweging waar jongeren snel geld willen verdienen door te beleggen met hoog risico, blijft beroeren. Pure oplichterij, gevaarlijk en onrealistisch, klinkt het in financiële kringen. Wat vinden jongeren er zelf van? Kevin Maas (29), voorzitter van JONGCD&V, en Oskar Seuntjens, voorzitter van de Jong Socialisten (24), luchten hun hart.

Kevin Maas: ‘Ik zie de FIRE-beweging als puur escapisme’

“Ik kom soms advertenties tegen op YouTube waarin jongeren vertellen over hun investeringen en de kijker aanraden hetzelfde te doen. Zelf scrol ik daar snel over omdat ik er niet in geloof, maar ik kan me goed voorstellen dat heel wat jongeren wél geïnteresseerd zijn. Juist daarom vind ik de VRT-reeks gevaarlijk. Er komen jongeren in beeld die gewoon geluk hebben gehad door op het juiste moment cryptomunten te kopen en weer door te verkopen. Daar zit nu niet bepaald een degelijk financieel businessplan achter. Anderen hebben er dus weinig aan behalve dat ze opgejut worden om hetzelfde te doen.

“Nu, er is één jongen in de reeks die naar het buitenland is verhuisd omdat het leven daar goedkoper is dan bij ons. Daarnaast heeft hij wel een zorgvuldig businessplan uitgewerkt zodat hij inderdaad op jonge leeftijd kan stoppen met werken. Maar dat is een uitzondering.

“Wat het programma vooral mist is een goeie financiële omkadering, nu gaat het vooral om entertainment. In het onderwijs wordt al nauwelijks aandacht besteed aan hoe je met geld moet omgaan, de meeste Belgen zijn op dat vlak dan ook totaal onwetend. Terwijl het in dit programma over cryptomunten en beleggen gaat, toch zaken waarover je enige kennis moet hebben. In de reeks wordt dat nogal gesimplificeerd. Ik vind dat onverantwoordelijk want juist in deze zware tijden – met onder andere een energiecrisis en verminderde koopkracht – zijn jongeren extra vatbaar voor succesverhalen over makkelijk geld verdienen.

Kevin Maas: 'Neem die FIRE-beweging met een grote korrel zout.' Beeld Mine Dalemans

“Natuurlijk willen jongeren in het hier en nu leven en beseffen ze dat ze, naast het werk, ook nog een leven hebben. Maar het merendeel ligt evengoed wakker van de toekomst en vraagt zich af of er straks nog voldoende sociale zekerheid over is om iedereen een normaal pensioen te bezorgen. In dat kader zie ik de FIRE-beweging als puur escapisme, net zoals je naar de Kardashians kijkt. Leuk voor anderen maar totaal niet realistisch. Mijn waarschuwing aan jongeren is: neem die FIRE-beweging met een grote korrel zout, en als je dan toch wil investeren, doe dat dan met een goeie adviseur.”

Oskar Seuntjens: ‘De VRT creëert de illusie dat het vrij eenvoudig is om in korte tijd veel geld te verdienen’

“Heel teleurstellend die FIRE-reeks. De VRT creëert de illusie dat het vrij eenvoudig is om in korte tijd veel geld te verdienen terwijl de meeste experts zeggen dat het om pure oplichterij gaat.

“Was dit op VTM uitgezonden, dan had ik het minder erg gevonden want het doel is louter kijkcijfers scoren. Maar ik neem het de VRT kwalijk, het is tenslotte onze openbare omroep. Het is vooral storend omdat de serie op jongeren gericht is, en dat met een heel foute boodschap.

“Wat ik het meest zorgelijk vind is dat jongeren die al in een financieel kwetsbare positie zitten, het risico lopen hun hebben en houden te verliezen met dit soort investeringen. Het is als met gokken: een klein groepje kan er rijk van worden maar het merendeel verliest er al zijn geld door.

“Maar eigenlijk moeten we kijken naar de redenen waarom deze boodschap voor veel jongeren zo aantrekkelijk klinkt. De realiteit is dat we beseffen dat we tot ons 67ste moeten werken, soms in een job die we niet altijd graag doen en waarmee we niet genoeg verdienen om een huis te kunnen kopen. Jonge tweeverdieners kunnen al niet eens meer kiezen voor een woning in de stad want dat wordt onbetaalbaar.

Oskar Seuntjens: 'Jongeren lopen risico hun hebben en houden te verliezen met dit soort investeringen.' Beeld rv

“Het antwoord op deze problematiek vind je volgens mij niet bij de FIRE-beweging want die focust enkel en alleen op snel geld verdienen en financieel onafhankelijk zijn. Dat draagt alleen maar bij aan de toenemende individualisering van de samenleving en dat hebben we juist niet nodig, nu veel jongeren laten weten dat ze zich eenzaam voelen. Ik denk niet dat het de weg is naar een gelukkig leven, laat staan naar een gelukkige samenleving.

“In plaats daarvan zouden we moeten evolueren naar een samenleving die zich toespitst op een betere balans tussen leven en werk en minder focust op winst maken, hard werken en op groei. Dat is niet eenvoudig en het klinkt minder sexy dan de oplossingen die de FIRE-beweging aanbiedt, maar ik denk dat je economische groei eerder als een middel moet zien dan als het uiteindelijke doel. Het doel is die duurzame samenleving.”