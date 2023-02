Alsof het opnieuw 1967 is en ik in de woonkamer van mijn grootmoeder zit. Iedereen leeft nog

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Als ik hem zie op een terras in Antwerpen, waar hij nog ongeveer elke straatsteen en café lijkt te kennen, omhelzen we elkaar alsof we twee broers zijn die bij de geboorte gescheiden zijn en elkaar voor het eerst terugzien. Na al die jaren.

Zoekend naar wat zon die nog laag staat, hebben we bij een koffie tijd om bij te praten en al snel is die tijd verleden tijd: na een minuut of wat gaat het over vaders en kinderen en zussen die er niet meer zijn maar toch nog wel. Er mag geen tijd verloren worden, want het is altijd al later dan je denkt.

We zijn met z’n tweeën en tegelijk met zeer velen. De dichter Khalil Gibran schreef dat herinneren eigenlijk een vorm van ontmoeten is: dat klopt voor mijn part helemaal en zeker als het over Benno Barnard en zijn oeuvre gaat. “Het verleden houdt het bij elkaar, als schapen door een herder”, schreef zijn vriend Herman de Coninck ooit. Zij het ongeveer.

Zijn nieuwe boek, Afscheid van de handkus, is een briljante proeve van zijn kunnen. Hij lijkt een beetje uit de tijd gevallen, nu hij wat teruggetrokken leeft in het charmant ouderwetse Brede, in East Sussex.

Ik weet dat het charmant en ouderwets is omdat ik er al ben geweest, toen ik hem voor de krant ging interviewen over zijn verongelukte dochter Anna. Intense dagen in een pastorale omgeving: de schrijver woont in een cottage uit de zeventiende eeuw. Het kerkhof van de duizend jaar oude kerk waar Anna begraven ligt, kijkt uit op een landschap dat sinds het pleistoceen onveranderd lijkt. Eeuwig zingen de bossen, weilanden zo ver het oog reikt.

Barnard heeft een groot talent voor een magistraal geformuleerde nostalgie die soms pijn doet maar tegelijk ook genoeglijk is: je komt thuis in een wereld die je niet kent maar toch vertrouwd aanvoelt. Dat heeft voor mij ook te maken met het feit dat ik de keur aan wonderlijke karakters uit het boek ontmoette toen ik bij hem op bezoek was.

Na de anglicaanse kerkdienst op zondag komen de vrienden op de thee bij de Barnards, waarbij preek en zang uitgebreid worden geëvalueerd. De schrijver dirigeert de gesprekken, volzinnen aan elkaar rijgend die hij achteloos uit zijn erudiete mouw schudt. Hij spreekt zoals hij schrijft. Het knettert er van bon mots en flegmatieke Engelse humor.

Alsof het opnieuw 1967 is en zondag en ik in de Limburgse woonkamer van mijn grootmoeder zit. Iedereen leeft nog.

“Overigens: wat een fantastisch intens gesprek hadden wij gisteren”, mailt de schrijver een dag later, op weg naar weer een nieuwe acte de présence.