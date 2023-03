Frederik De Backer is columnist.

Kan iemand koning voetbal van de troon stoten of krijgen we dat ding niet meer van rond zijn volgevreten kont gewrikt? Net nu de laatste zandkorrel eindelijk mijn oor uit is gepeuterd na een maand lang, aan het scherm gekluisterd als een stadionbouwer aan een andere stadionbouwer, over een slaapverwekkend wereldkampioenschap te hebben geschreven, bereikt mij de mare dat de FIFA mijn veertig jaar in de woestijn nog niet lang genoeg vond.

Geen 32 maar 48 deelnemers, geen 28 maar 40 dagen, geen 64 maar warempel 104 wedstrijden wachten me in 2026, als ik tegen dan tenminste nog niet bij mijn nek aan een deklat hang. Achtenveertig deelnemers, Here Jezus, blijven er überhaupt nog landen over? Was het gestuntel van affreuze voetbaldwergen als Qatar, Wales of België niet tot bloed kakkens toe frustrerend genoeg dat er nóg zestien vliegtuigladingen pottenstampers bij moesten?

Alsof het de FIFA kan verdommen dat het straks weer eens op niets trekt. Meer wedstrijden betekent meer poen. Meer tickets die kunnen worden verkocht, meer uitzendrechten aan meer landen gesleten; nergens ter wereld zul je je nog voor een tapijtbombardement aan ziekenhuisballen kunnen verschuilen. Liechtenstein, San Marino, Vaticaanstad: iedere postzegel met elf mannen in het rijksregister mag meedoen, en dat handvol overige inwoners dat niet mee kan, moet en zal supporteren, in landskleuren getooid, omhangen met merchandise, veertig oeverloze dagen lang.

Wie zo lang niet kan wachten op aanfluitingen voor de sport raad ik de kwalificatiewedstrijden van China en India aan, grote landen waar om een of andere reden maar geen voetballers worden geboren. Het Guinness Book of Records bulkt van de Chinezen, van 31.000 dansende oma’s tot een vent met 2.000 naalden in zijn gezicht; wat je ook kunt, een Chinees kan het beter – op een bal tussen de palen krijgen na. Benieuwd in hoeveel bochten de scheidsrechters zich zullen wringen om die twee afzetmarkten, excuseer, ‘ontluikende voetbalnaties’ of hoe ze ze ook zullen noemen, het toernooi in te krijgen.

We hadden al een EK verspreid over heel Europa, nu krijgen we een WK in de VS, Canada én Mexico. Wat voor signaal geef je daar nu weer mee af, na een wereldkampioenschap airconditioning in een gaaroven? Achtenveertig privéjets die elk vele duizenden kilometers moeten vliegen. De FIFA gaf al niets om mensenrechten, ze geeft zo mogelijk nog minder om de planeet. Straks is élk WK er een in de woestijn.

Het zou de televisiezenders sieren de FIFA en haar circus te boycotten, ten minste wat de strontmatchen betreft. Leuk voor Montserrat dat het er in 2026 ongetwijfeld ook bij is, maar ik hoef het niet te zien. Voor cafévoetbal kijken we wel naar Extra Time.