Als Zelensky over onze diamanthandel met Rusland begint, wordt het een gênante namiddag. En terecht

Jeroen Van Horenbeek is journalist bij De Morgen.

Oekraïens president Volodymyr Zelensky spreekt donderdag het federaal parlement toe via videoverbinding. Een nieuwe aflevering in zijn mondiaal media-offensief. Het doel ervan is duidelijk: de gruwel in Oekraïne in de aandacht houden, zodat ook de hulp uit het Westen niet stilvalt. Het Oekraïense leger heeft dringend meer wapens nodig.

In vorige toespraken voor Europese parlementen heeft president Zelensky er geen diplomatieke doekjes om gewonden. Wie aan de kant van de beschaving staat, kan niet anders dan zijn thuisland steunen en Rusland resoluut de rug toekeren, luidt zijn redenering. Het is moeilijk, neen onmogelijk, om Zelensky ongelijk te geven.

Blind

België kan en wil zich voorlopig niet helemaal loskoppelen van Rusland. We kunnen het niet omdat we, net als de rest van Europa, afhankelijk zijn van Rusland als leverancier van olie en aardgas. Een gevolg van onze jarenlange bewuste blindheid voor de ware aard van Vladimir Poetin: een dictator die nergens voor terugdeinst.

We willen het niet omdat we, ook na de bloederige invasie van Oekraïne, niets hebben gedaan aan onze diamanthandel met Rusland. Het is de voorbije dagen tot vervelens toe herhaald in deze krant, maar van alle ruwe diamanten die door de Antwerpse diamantwijk gaan, is ruim een kwart (!) afkomstig van Alrosa, een Russisch staatsbedrijf met directe banden met het Kremlin en het leger.

Aan economische sancties tegen de diamant is Europa, op aandringen van België, nog niet begonnen. Als het van de diamantsector zelf afhangt, zal dat nooit gebeuren. Griezelig onethisch is het, maar blijkbaar mogen we van diamantairs echt niet meer verwachten. Of zouden ze in hun marmeren hoofdkwartieren alleen Russia Today ontvangen? Eerlijk belastingen betalen is ook vaak lastig gebleken.

Lachertje

De verdediging van de diamantsector ligt al klaar. Wie aan hen durft te raken, zet 10.000 jobs op het spel. Een lobbylachertje van de zuiverste soort. Het gaat om een gesponsorde berekening van veertien jaar oud, die nu hopeloos achterhaald is omdat veel diamantairs intussen de oevers van de Schelde hebben verruild voor het Midden-Oosten. Je zou denken dat ook beleidsmakers hier doorheen kijken, maar zij blijven het cijfer van 10.000 jobs papegaaien.

Een economische boycot tegen Rusland instellen kan niet zonder in het eigen vlees te snijden. Het is dan aan de politiek om te bepalen waar dat moet: bij de kleintjes - onze perenboeren? - of de groten. Als Zelensky het donderdag aandurft om onze schijnheilige houding tegenover de diamanthandel met Rusland aan te kaarten, dreigt het een erg gênante namiddag te worden. Het zou terecht zijn.