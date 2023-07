Energierekening

Wij zijn tot de vaststelling gekomen dat besparen op energie voor ons niet meer voordeliger uitkomt. Zopas kregen we de rekening en moeten we ferm bijbetalen. We hebben geïnvesteerd in zonnepanelen en ons verbruik is gedaald tegenover vorig jaar. We gebruiken toestellen (wasmachine en vaatwas) enkel als de zon schijnt.

Ook hebben we door de zonnepanelen meer geïnjecteerd op het net dan dat we ervan verbruikt hebben. Maar door de extra kosten en toeslagen (distributiekosten, capaciteitstarief, kosten groene stroom, vaste vergoeding) moeten we € 600 bijbetalen voor elektriciteit ondanks onze voorschotten.

Daarnaast is aardgas drie keer duurder geworden. Dat is het, niets aan te doen? Laten we dan maar lief zijn voor onze planeet en de auto zoveel mogelijk laten staan.

Korte afstanden met de fiets en verder hup de trein op en vaststellen dat zo’n ticket heen en terug ook flink duurder is geworden. Met de kleinkinderen op uitstap met de bus of tram is ook duurder geworden. Dat doen we dus beter met de auto.

Als we ons verbruik beperken en onze ecologische voetstap proberen kleiner te houden, dan lijken wij wel dom bezig te zijn.

Carine Booghs, Oostende

Inflatie

Een overdosis therapeutentaal leidt tot inflatie van het effect. Ik zie nu bijna iedereen met een rugzakje lopen, alles komt bij iedereen hard binnen en ik tel meer hoogsensitieven dan papavers.

“Ik heb zoiets van” is een dooddoener die gevolgd wordt door een dooddoener. Ik haak dan al af. Binnenkort heeft iedereen zijn therapeut, dan kan je geen gewoon gesprek meer voeren. De kruideniersvrouw van weleer behandelde de problemen van vrouwen die bij haar hun hart uitstortten. Zij zweeg en luisterde. Met de schorseneren aan de arm voelden de zorgen wat minder acuut. De problemen van de klant wogen minder maar ze zaten nooit in haar rugzak.

Lucienne Colpaert, Dendermonde