Frederik De Backer is columnist.

Ik zal nooit beweren dat geen gsm ter wereld compromitterend beeldmateriaal van mij herbergt – voor Play Sports heeft men me zelfs ooit in een Anderlecht-shirt gehesen – maar in elk van deze gevallen van morele beneveling wist ik wie zich aan de andere kant van de lens bevond. Nu de helderste ster aan het voyeuristisch firmament ‘Eveline’ ook in Nederland in het struikgewas zou hebben plaatsgenomen, deze keer onder de naam ‘Ariana’, weerom gebruikmakend van beeldmateriaal met het Australische model Erin Mia James in de hoofdrol, moet de vraag me finaal van het hart:

wat heeft Sean Dhondt dat ik niet heb?

Waarom hij wel en ik niet? Wat voor beelden circuleren er van die Erin dat iedereen er spontaan de broek van laat zakken, en waarom blijf ik ervan verstoken, toch de helderste ster aan het Pajotse columnistenfirmament? Met het risico niet geheel onterecht te worden gecanceld durf ik bekennen dat wanneer in mijn nabijheid een tepelhof het daglicht ziet, ik snel noch gaarne de blik afwend. Sla me in de boeien, ransel mijn rug aan reepjes want deze ogen baden in schuld, voorvocht en u wilt niet weten wat nog allemaal.

Wie laat zich toch vangen aan zo’n ‘Eveline’? Ik wil niet aan victimblaming doen, een mens doet rare dingen wanneer het gros van zijn bloed zich even niet achter de wenkbrauwen bevindt, maar we rukken in 2022: net zoals we ook niet meer de Tour rijden op een velo van 20 kilo met een biefstuk onder de bips, moet ook op dit vlak de lat hoger worden gelegd. Het is pompen of verzuipen, jongens, dit is de papschool niet meer.

Als we dan toch vuiligheid moeten rondsturen, laten we elkaar dan op zijn minst in het echt hebben ontmoet. Zo zal ik het mijn eigen kroost aanleren. “En als je het doet,” zal ik zeggen, “vraag dan eerst dat hij of zij een foto stuurt van hem of haar met de gazet van vandaag, en doe hetzelfde, want langeafstandsgefoefel is een kwestie van vertrouwen.” Waarna ik de kamer zal verlaten en onder de deur een laatste paar velletjes wc-papier schuiven, zoveel beter dan zakdoekjes, omdat de goede zeden er dan wel onder lijden, maar de planeet dat daarom niet moet.

Nee, wat het tonen van onze lul betreft moeten we de waarheid maar eens onder ogen durven zien: veel is het niet. Het is zoals vergaan van de honger, de koelkast opentrekken en er een foto van een Zwan-saucisse vinden. Het ziet er niet uit, laat staan dat het vult.

In alle ernst, zo verleid je toch niemand? Je gaat in een goed restaurant, helemaal opgekleed en geurend naar iets duurs, na een hele avond op elkaars irissen te hebben gedreven, tussen oesters en tiramisu toch ook niet plots rechtstaan en met je snikkel zwaaien?

Een Zwan-saucisse eet je voor de mosterd.