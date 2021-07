Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Je zult maar jong zijn in dit rare tijdsgewricht. Na amper twee weken zomervakantie is het perspectief op een wat normaler leven alweer aan het vertroebelen. Jongeren worden met een scheef oog bekeken omdat ze het vermaledijde virus toch weer meebrengen uit Spaanse discotheken. De bussen waarmee ze terugkeren zijn een hoofdpunt in het nieuws, net als elk jeugdkamp dat dient opgebroken te worden vanwege een covidbesmetting.

Mogen we hier eens pleiten voor nuance en empathie? Eerst de empathie. Als jongeren naar een dansfeest gaan, dansen ze. Zullen we stoppen met ons daarover te verbazen? Terechte zorg over de volksgezondheid mag niet verward worden met morele paniek over jeugdige ‘knaldrang’.

Dan de nuance. Het is absoluut zo dat de pandemie nog niet voorbij is. Snel stijgende besmettingscurves in het Verenigd Koninkrijk en Nederland werpen een sombere schaduw vooruit. Ook hier zijn de coronacijfers aan een nieuwe klim begonnen. Onzekerheid noopt tot voorzichtigheid.

Toch is er een belangrijke maar. Dankzij de inzet van velen gaat de vaccinatiecampagne goed vooruit in ons land. Nog heel wat volwassenen en zelfs risicopatiënten wachten op de min of meer geruststellende tweede prik, maar een goed deel van de bevolking is vandaag redelijk beschermd. Dat scheelt alvast in het risico en in de te verwachten druk op de ziekenhuizen.

Ook hier is nuance belangrijk. Het zorgpersoneel en de ziekenhuizen verdient het om ontzien te worden. Het voorbije anderhalf jaar was slopend en nog altijd is de achterstand in niet-coronazorg groot. De alarmdrempel is dus niet de maximale capaciteit van de afdelingen intensive care.

Toch zullen samenleving en politiek op zoek moeten naar een nieuw evenwicht in de risicoanalyse. Als we bij elke zieke in een kramp blijven schieten, dan kunnen we onze vrijheid definitief vaarwel zeggen. Het mag gezegd worden dat België tot dusver een redelijk rustige koers rijdt, waarbij versoepelingen stapsgewijs ingevoerd worden. Hier geen minister, zoals in Nederland, die lollige tekstjes tegen mondmaskerdracht zingt.

Nederland toont ons hoe het niet moet. Eerst vrolijk vooruitlopen in de versoepeling, dan in paniek terugkrabbelen: het is dodelijk voor het vertrouwen in het beleid. Maar ook Malta toont hoe het niet moet. Een opstoot in de cijfers volstaat voor het eiland om alle gemaakte regels overboord te gooien, en de grenzen dicht te gooien voor wie niet gevaccineerd is. Ook dat is paniekbeleid.

Niemand heeft ooit gezegd dat de weg naar de herwonnen vrijheid een brede boulevard zou zijn. Het is een bergachtig geitenpad, vol venijnige rotsblokken. Het gevaar is nog lang niet geweken. Maar elke schuivende steen op het pad hóéft geen lawine meer te voorspellen. Dat is een hoopgevend verschil met de situatie van een half jaar geleden. Het is belangrijk dat wij, jong en minder jong, dat perspectief blijven zien.