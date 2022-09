Als Vlaanderen Wallonië helpt, helpt het zichzelf. Als het dat niet doet, schiet het zichzelf in de voet

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

Officieel wordt het feest van het Waalse Gewest jaarlijks op de derde zondag van september gevierd, niet op een vaste datum zoals België of de andere deelstaten. In de praktijk beginnen de Fêtes de Wallonie, let op het meervoud, al op donderdag op sommige plaatsen en lopen ze soms uit tot maandag of nog later.

Je kunt de ironische reacties al horen: “Ach, die Walen! Vlaanderen heeft 11 juli maar in Wallonië feesten ze dagenlang!” In feite toont het vooral hoe de Waalse identiteit van de Vlaamse verschilt. Ze bestaat, maar focust op de steden en dorpen van het gewest.

Een peiling die vorige week in de Waalse krant L’Avenir (12/09) verscheen, bevestigt dat. Wanneer je de Walen naar hun gevoel van betrokkenheid vraagt, komt Wallonië pas op de vierde plaats, na België duidelijk op nummer één, daarna de wijk of het dorp en de stad of de gemeente. De Franse Gemeenschap komt op de laatste plaats, na de provincies en Europa. Bovendien voelen jonge generaties zich het minst betrokken bij Wallonië. En dat Waals gevoel is het zwakst in Waals-Brabant, veruit de meest dynamische provincie van het Zuiden van het land.

Tijdens de officiële plechtigheid van zaterdag in Namen, de hoofdstad van het gewest, wenste de voorzitter van het Waals parlement trouwens dat Wallonië een nieuwe vaste feestdag in het leven zou roepen, om bij te dragen tot “de ontwikkeling van een echte Waalse identiteit”.

Rampscenario

Het is de vraag of dat veel zal helpen, maar minister-president Elio Di Rupo deelt die bezorgdheid. In La DH merkt hij op: “Onze Nederlandstalige vrienden voelen zich van nature Vlamingen. In het Brussels Gewest zijn de burgers, ongeacht hun taal of herkomst, trots dat ze bij de hoofdstad van Europa horen. Bij ons, in Wallonië, is dat gevoel van betrokkenheid nog te bescheiden.”

Hij vindt dat Wallonië die nieuwe trots nodig heeft om zijn uitdagingen aan te pakken. Maar tegelijkertijd toont hij zich zo optimistisch dat het voor velen onrealistisch lijkt. Het officiële feest is trouwens in mineur verlopen. Gelet op de moeilijke context werd de traditionele receptie na de politieke toespraken afgelast. De Waalse politieke wereld wilde wellicht niet in beeld op televisie komen met een glas champagne in de hand en een rijkelijk buffet op de achtergrond.

Een wijze beslissing, des te meer omdat de week die aan de viering voorafging rampzalig was voor het imago van het gewest. Te beginnen met de onthullingen over de disfuncties van het Waals Parlement, gevolgd door de twijfels van de bank Belfius over de financiële situatie van Wallonië, een echo op de bezorgdheid die N-VA-voorzitter Bart De Wever onlangs uitte over de gevaren van een rampscenario waarin Wallonië België in zijn val zou kunnen meesleuren.

Voorbeeldig gewest

Maar Elio Di Rupo blijft er onverstoord bij, want hij vindt dat zijn regering haar begrotingsprogramma stipt uitvoert, in het bijzonder de besparingen die de meerderheid van PS, MR en Ecolo heeft goedgekeurd. Op de RTBF (15/09) verklaarde hij: “Alles is voorhanden om Wallonië de impuls te geven die het nodig heeft voor zijn toekomstige succes en om een voorbeeldig gewest te worden.” De minister-president zal een bevolking moeten overtuigen die baalt van een discours dat ze al tientallen jaren hoort, soms uit de mond van dezelfde mensen.

Volgens de peiling van L’Avenir heeft slechts 24 procent van de Walen vertrouwen in de toekomst van Wallonië. De opeenvolgende crisissen die het gewest in de voorbije jaren hebben getroffen, van de pandemie tot de verschrikkelijke overstromingen in de zomer van 2021, hebben die score geen goed gedaan. Vandaag maken de gevolgen van de oorlog in Oekraïne alles nog erger. Volgens Elio Di Rupo kan Wallonië die uitzonderlijke rampen niet alleen aan. Hij doet dus een beroep op de ‘Vlaamse broederlijkheid’ en voegt eraan toe: “Een derde van wat wij in Wallonië uitgeven, keert terug naar Vlaanderen via ondernemingen die Waalse opdrachten krijgen. We hebben allemaal belang bij een goede verstandhouding”.

Met andere woorden, als Vlaanderen Wallonië helpt, helpt het zichzelf. Als het dat niet doet, schiet het zichzelf in de voet. Benieuwd of vele Vlamingen deze redenering zullen volgen.