Als Turkije de hand weer reikt naar de Europese Unie, dan zal de EU dat gebaar ook even open moeten beantwoorden

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

“De belangrijkste verkiezing van het jaar”, zo noemt het Britse blad The Economist de stembusgang van deze zondag in Turkije. Dat zou nog weleens kunnen kloppen ook. De Turken verkiezen dit weekend een nieuw parlement en een nieuwe president, en de kans is erg reëel dat de autocratische leider Recep Tayyip Erdogan en zijn partij van de macht worden verdreven.

Het hoopvolle vooruitzicht van herdemocratisering in Turkije na loden jaren van autocratisering is een eerste reden waarom de verkiezingen zo belangrijk zijn voor de Turken én voor de westerse wereld. Een tweede reden is puur aardrijkskundig. Nog meer dan altijd al het geval was, ligt Turkije op een scharnierplek in ons deel van de wereld. Niet alleen is het de drempel tussen het Midden-Oosten en het Westen, maar ook met het oog op de oorlog in Oekraïne ligt Turkije op een cruciale, strategische plek aan de Zwarte Zee. Een land dat weer met open blik naar Europa kijkt en zich opstelt als een loyale bondgenoot binnen de NAVO is een zekerder gesprekspartner dan het Turkije van Erdogan van de jongste jaren.

De buit is nog niet binnen, maar de voorsprong van uitdager Kemal Kilicdaroglu geeft hoop op een ommezwaai in het land. Verlies voor Erdogan zou een opkikker zijn voor al wie hecht aan de liberale democratie. Electorale autocratieën, zoals Turkije onder Erdogan er een aan het worden was, leken overal in de wereld de volwaardige democratische rechtsstaat te verdrukken, van India over Hongarije tot Rusland. In sommige sombere analyses leek het wel een natuurwet dat kwetsbare democratische stelsels wel moeten wegkwijnen onder autoritaire druk. Als de verenigde Turkse oppositie het haalt, zou dat een krachtig bewijs zijn dat democratieën toch in staat zijn te overleven.

Dat zou uitstekend nieuws zijn, maar enige democratische nuchterheid blijft wel geboden. Als Erdogan de laan wordt uitgestuurd, zal dat niet in de eerste plaats zijn omdat de Turken dorsten naar meer vrije meningsuiting, meer politieke vrijheid of een meer onafhankelijke rechtspraak. Wel omdat de president met zijn acolieten een gigantische knoeiboel heeft gemaakt van de binnenlandse economie. Vooral de hyperinflatie, met stijgingen die oplopen tot 40 en zelfs 80 procent op jaarbasis, hakt zwaar in op de huishoudbudgetten. Voor die economische ellende draagt Erdogan, met eigenzinnige beleidskeuzes, een zware politieke verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor de impact van de aardbeving in februari, die zwaarder uitviel dan had gekund, mede door de corruptiegevoelige bouwpolitiek in het land.

Voor de Turken maar ook voor ons in het Westen zou een democratisch afgedwongen vertrek van Recep Erdogan een goede zaak zijn. Maar het schept ook verwachtingen en verantwoordelijkheden. Als Turkije de hand weer reikt naar de Europese Unie, dan zal de EU dat gebaar ook even open moeten beantwoorden. Dat wordt een test voor de Europese openheid in een tijd waarin de chauvinistische en protectionistische wind aanwakkert. Toch is er geen andere optie dan samenwerking. Anders zal de weerbots snel volgen.