Als Trumps stoere taal een teken van zwakte wordt

De uitdagende timing van Donald Trumps aankondiging dat hij weer kandidaat is voor het presidentschap, net nu zijn partij schuldigen zoekt voor haar ontgoochelende verkiezingsresultaten, is geen teken van kracht maar een slecht verholen bekentenis van zwakte.

Zijn aankondiging is een berekende zet om potentiële rivalen uit het lood te slaan, mediabelangstelling te krijgen en geldschieters aan te trekken. Ze is ook een preventieve zet om een mogelijke vervolging te voorkomen: als hij zou worden aangeklaagd, zal Trump zeggen dat het een politiek maneuver is om hem weg te houden uit het Witte Huis.

Maar net de noodzaak van die berekening toont Trumps kwetsbaarheid. Als hij zo sterk zou staan als hij beweert, had hij gewoon in Mar-a-Lago kunnen wachten tot de partij hem kwam smeken om kandidaat te zijn.

In werkelijkheid is zijn positie in de loop van 2022 voortdurend verzwakt. Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, werd een te duchten rivaal. De mogelijkheid van een vervolging schiep onzekerheid. Volgens de peilingen in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen identificeerden meer Republikeinen zich met hun partij dan met Trump. Het resultaat van dat alles was een scenario waarin de voormalige president wel de favoriet bleef maar niet meer zeker was van de nominatie.

Toen kwamen de verkiezingsuitslagen, het enorme succes van DeSantis in Florida en de slechte prestaties van door Trump gesteunde kandidaten overal in het land. Is Trump nu nog altijd de favoriet voor 2024? Het is niet alleen een kwestie van conservatieven die mopperen op Twitter, of van anonieme Republikeinse politici die vaag hopen dat het deze keer anders zal gaan.

In twee peilingen bij Republikeinse kiezers, de ene nationaal, de andere in Texas, doet DeSantis het beter dan Trump. Hij is nog lang niet de underdog – in een andere peiling scoort hij 47 procent, tegenover 33 procent voor DeSantis. Maar zelfs daaruit blijkt dat hij onder de 50 procent blijft, ondanks zijn status als voormalig president en zijn universele naambekendheid.

Aanhangers van Donald Trump vieren de nieuwe kandidatuur van de voormalige president buiten zijn residentie Mar-A-Lago in West Palm Beach, Florida. Beeld AFP

Daaruit volgt dat zijn campagne een echte strategie nodig zal hebben. En in dat opzicht zou net de ‘Trumpificering’ van de partij – het uitschakelen van zijn vijanden en van de oude Republikeinse modellen – een handicap kunnen zijn. Zoals David Byler van The Washington Post deze zomer opmerkte, heeft Trump, door de partij naar zijn evenbeeld te herscheppen, misschien sommige van zijn aanhangers aangezet om in 2024 hun heil elders te zoeken.

In 2016 dankte Trump veel van zijn succes aan zijn opvallende verschil met de tegenkandidaten. Het ging niet alleen om zijn beroemdheid of zijn geslepen demagogie. Hij profiteerde ook van een fundamentele kloof tussen de Republikeinse partij en veel van haar kiezers. Trump ging op twee fronten met het establishment van de partij in de clinch. Op rechts inzake immigratie, op links inzake buitenlandbeleid, gezondheidszorg en sociale zekerheid.

Maar nu, in 2022, zijn de tegenstellingen veel minder groot. De partij en haar leiders hebben zich naar Trump geschikt, terwijl die laatste een vrij conventioneel Republikeins beleid heeft gevoerd en daardoor dichter bij de partijlijn is gekomen. Die convergentie heeft de tevredenheid van de kiezers over hun partij vergroot, terwijl Trump nu minder strijdpunten heeft om het verschil te maken met een tegenstander als DeSantis.

En de grote uitzondering, de hardnekkigheid waarmee hij de uitslag van 2020 betwist, is blijkbaar geen echte prioriteit voor de Republikeinen. De nederlaag van heel veel ‘Stop the Steal’-kandidaten bewijst dat.

Dat alles is niet noodzakelijk fataal voor Trumps comeback. Zijn mythische verhaal – de onterecht verbannen koning eist zijn troon weer op – blijft krachtig. En het is nog altijd de vraag wat zal gebeuren als hij, meedogenloos als hij is, DeSantis de volle laag geeft.

Maar de mythe alleen zal niet volstaan. Opsnijden over zijn vermeende realisaties zal niet genoeg zijn om een rivaal te verslaan die het establishment achter zich heeft. Het zal ook, als hij de nominatie zou krijgen, weinig helpen om de algemene verkiezing te winnen.

Als Trump en zijn team nog in staat zijn om een strategie te ontwikkelen, zal dat een nieuwe versie zijn van de aanpak waarmee hij in 2016 de nominatie won: met radicale, populistische stunts een meer conventionele tegenkandidaat onderuit halen, de ene keer op links, de andere op rechts.

We weten niet wat die stunts zullen zijn, want ze zullen afhangen van de specifieke standpunten die DeSantis zal innemen. En nog veel meer van Trumps instincten. Want uiteindelijk heeft hij daarmee in 2016 Jeb Bush, Marco Rubio en Ted Cruz vernietigd: schaamteloosheid, sluwheid, ideologische flexibiliteit en een scherp inzicht in de zwakten van de tegenstander.

Heeft Trump die instincten nog, of zit hij te diep gevangen in zijn doolhof van zelfmedelijden en complotwaan? We zullen het volgend jaar ontdekken. 2023 belooft interessant te worden.

© 2022 The New York Times Company