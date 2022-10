‘Als student aan de KU Leuven ben ik teleurgesteld over de kille manier waarop de universiteit over deze zaak communiceerde’: jongeren over grensoverschrijdend gedrag

Opnieuw kwam er misbruik binnen de KU Leuven aan het licht en ook aan de VUB werd ernstig grensoverschrijdend gedrag vastgesteld. Wat moeten universiteiten doen om veilige plekken te worden? Laura Schuyesmans (27, covoorzitter van Jong Groen) en Jeroen Bergers (21, voorzitter van Jong N-VA) geven hun mening.

Laura Schuyesmans:

“Allereerst wil ik het hebben over de vraag van het slachtoffer aan de KU Leuven om het debat sereen te houden. Daar hebben wij met Jong Groen veel begrip voor. Anderzijds is het ook belangrijk dat seksueel grensoverschrijdend gedrag boven water komt zodat we als samenleving rode lijnen kunnen trekken. Maar wel met respect voor de sereniteit van de betrokkenen. Het is voor ons wel duidelijk dat dit thema meer bespreekbaar moet worden.

“De VUB heeft momenteel een goede campagne lopen om dat te doen. Ze maakt zichtbaar hoe de procedures verlopen, ze geeft uitleg over een meldpunt en de vertrouwenspersonen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Ze maakt ook werk van preventie, en als er iets gebeurt, is het duidelijk waar studenten naartoe kunnen gaan.

“Er moet nu echt werk gemaakt worden van de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij zowel proffen, studenten als verenigingen verbonden aan de universiteiten. Het invoeren van zware straffen moet kunnen, als blijkt dat er effectief overtredingen gebeuren. Uiteraard is iedereen ook onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Er moet alleszins een grondig onderzoek gebeuren van klachten.

Laura Schuyesmans: 'Bij zware overtredingen moeten mensen ontslagen worden. Zelfs als zo'n prof zorgt voor subsidies of media-aandacht.'

“Als blijkt dat er zware overtredingen gebeurden, moeten mensen gewoon ontslagen worden. Bovendien moeten meldpunten laagdrempeliger zijn. Dat kan lastig zijn aan universiteiten, want er speelt vaak een machtsverhouding. Sommige professoren halen bijvoorbeeld heel wat subsidies voor onderzoek binnen of krijgen veel media-aandacht. Het is dan lastig voor studenten om een klacht in te dienen. Er moet ook meer aandacht zijn voor nazorg, begeleiding en steun voor slachtoffers of studenten die een klacht indienen. Laten we ook niet vergeten dat gewoon iedereen in onze samenleving recht heeft op een goede omkadering als het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Het is een algemeen probleem in de maatschappij. We moeten de taboes hierover durven te doorbreken.”

Jeroen Bergers:

“Dit thema is onderbelicht, je merkt dat het een taboe blijft. En dat ondanks het feit dat bijna iedereen, jammer genoeg, wel mensen kent die grensoverschrijdend gedrag hebben moeten meemaken. Als student aan de KU Leuven ben ik teleurgesteld over de bijzonder kille manier waarop de universiteit over deze zaak communiceerde. Je zou verwachten dat wanneer een studente verkracht wordt, er tenminste excuses komen. ‘Sorry’ is maar een klein woord, maar wel een belangrijk signaal aan het slachtoffer in deze zaak en aan alle andere slachtoffers die geen klacht durven neer te leggen.

Jeroen Bergers: 'Als student aan de KU Leuven ben ik teleurgesteld over de bijzonder kille manier waarop de universiteit over deze zaak communiceerde.'

“Seksueel overschrijdend gedrag komt natuurlijk behalve aan onze universiteiten ook gewoon in alle sectoren voor. Daarom moet het extern en onafhankelijk meldpunt uit het Vlaams regeerakkoord er komen. Wanneer je binnen je organisatie een klacht moet indienen, zijn het namelijk collega’s die over elkaar beslissen en dat kan tot doofpotoperaties leiden. Het is wel cruciaal dat zo’n extern meldpunt voldoende slagkracht krijgt. Justitie laat momenteel ook te lang op zich wachten. Het mag geen maanden duren vooraleer maatregelen tegen vermeende daders worden getroffen. Medewerkers van een extern meldpunt kunnen ook opgeleid worden om slachtoffers de nodige zorg en begeleiding te geven.

“Los van dat extern meldpunt zouden de interne procedures aan de universiteiten al verbeterd kunnen worden door ook studenten in de huidige tuchtorganen te laten zetelen. Zij zullen sneller aan de alarmbel trekken en misschien wat harder op tafel kloppen om effectief iets te doen aan dit soort wangedrag. Tot slot moeten onze regels hierover vanuit het perspectief van het slachtoffer worden opgesteld, in plaats van dat van een jurist. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het adres van slachtoffers. Dat wordt nu via een pv aan betrokken, vermeende daders medegedeeld. We moeten dus veel meer aandacht hebben voor het menselijke luik, en de gevolgen voor het slachtoffer.”