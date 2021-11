Als straks blijkt dat de Covid Safe-verplichting een maat voor niets was, dan zal het vertrouwen in de politiek opnieuw een dreun krijgen

Mohamed Ouaamari is auteur van Groetjes uit Vlaanderen. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Wie gezellig binnen wil tafelen of minder gezellig een döner kebab wil chappen, moet nu een QR-code met een Covid Safe Ticket (CST) tonen aan de ingang. Wie daarna de opgedane calorieën ritueel wil verbranden in de fitness moet hetzelfde doen. Groen licht voor gevaccineerden of bezoekers met een negatieve test. De rest mag verder leven alsof het 2020 is. Thuis restaurantje spelen met koude en wakke afhaalmaaltijden. In het gezelschap van een met steroïden opgeblazen YouTube-fitnesscoach in eenzaamheid voortwerken aan dat vette coronalijf. De roaring twenties beginnen in mineur voor mensen die begin dit jaar de keuzevrijheid kregen om zich te laten vaccineren.

Begin dit jaar klonk het idee van een coronapas als een dystopisch verhaal, nu klinkt het: ‘Een kleine moeite, dat scannen. Toch? We leven tenslotte al jaren in een pasjesmaatschappij.’ Ok dat klopt. Dat ik als jonge gast om de vijf stappen door de politie werd gecontroleerd op mijn identiteitskaart is misschien niet voor iedereen even herkenbaar. Maar in de Colruyt ruilen we met plezier persoonlijke data voor twee euro korting op ons kasticket. In mijn sportclub hebben ze de ledenkaart die normaal toegang geeft tot de zweetschuur, vervangen door de QR-code. En ik draag 24/24 een toestel bij mij waarop verschillende apps geïnstalleerd zijn en die mijn doen en laten als een parasiet uitzuigen onder de vorm van data. Met het verschil dat ik hiervoor kies en dat dit niet opgelegd wordt door de overheid.

CST is op zich geen gigantische inbreuk op onze privacy. Maar dit komt wel bovenop alle (ANPR-)camera’s op het openbaar domein en de verplichte vingerafdruk op onze identiteitskaart. En wat geldt voor de vingerafdrukken, geldt ook voor CST: wat als er een regime aan de macht komt dat homoseksualiteit als ‘besmettelijke ziekte’ bestempelt? Absurd idee waar we alle deuren er naartoe liefst gesloten houden.

Bovendien is er een deel van onze samenleving dat gevaccineerd is, maar dat geen CST en identiteitskaart kan tonen als het ’s avonds iets wil gaan eten in de lokale eettent. Ongedocumenteerden worden op deze manier nog meer afgesloten van het dagelijkse leven. Maar ik maak mij niet de illusie dat iemand daar een bal om geeft.

En wat met de handhaving? Valt de politie na al die jaren op straat nu ook mijn fitnessclub binnen om te controleren op het CST? Wanneer ik onder de douche sta en plots inspecteur Mark voor mij staat met een handdoek om mij naar mijn locker te sommeren en daar mijn QR-code te tonen? Deze pandemie heeft al meerdere keren aangetoond dat maatregelen die niet eenvoudig gehandhaafd kunnen worden, zie test- en quarantaineplicht na het reizen, vaak niet het gewenste effect hebben.

Het CST is nu de zilveren kogel waarmee de overheden de pandemie proberen te beheersen. Maar als straks blijkt dat door gebrekkige handhaving de maatregel een maat voor niets was, dan zal het vertrouwen in de politiek opnieuw een dreun krijgen.

Tenminste, wat daarvan overblijft.