Als Poetin ook stilzwijgende bondgenoot China verliest, blijft onder de wereldwijde grootmachten alleen India over

Jeroen Van Horenbeek is journalist bij De Morgen.

De economische boycot van Rusland botst stilaan op zijn limieten. Daar zijn meerdere redenen voor. Zo is Europa te afhankelijk van aardgas en olie uit Rusland. Volgens een onderzoek van vijf vooraanstaande onderzoeksinstituten kan de economie van Duitsland, de motor van de Europese Unie, in een ‘scherpe recessie’ belanden als het land meteen stopt met de import van Russisch aardgas. Wie denkt dat Berlijn zo diep in het eigen vel zal snijden: droom verder.

Een andere reden is de houding van China tegenover Rusland. Die is op zijn zachtst gezegd dubbel. Afhankelijk als hij is van Westerse technologie en import durft Chinees president Xi Jinping niet anders dan een deel van de economische sancties tegen Rusland na te leven. Maar achter de schermen worden nog allerlei voordelige deals gesloten, leert een verhelderende analyse in deze krant. De Russische economie wordt gestut via handel in de Chinese munt en de export naar Rusland is grotendeels hervat.

Het heeft er alle schijn van dat Xi in zijn hart maar wat graag collega-despoot Vladimir Poetin zou steunen. Op het eind van de rit staan ze voor hetzelfde bestuursmodel. Eentje waarbij een faustiaans pact wordt gesloten met de eigen bevolking: dictatuur in ruil voor veiligheid en economische vooruitgang. In zijn hoofd lijkt Xi echter te beseffen dat hij het democratische Westen nodig heeft. De Verenigde Staten en de EU zijn de grootste handelspartners van China.

Misschien moet het Westen zijn herwonnen vastberadenheid ook maar eens uitproberen op China. Hoelang kan Xi nog neutraal blijven terwijl dag na dag onschuldige Oekraïners sterven in mensonwaardige omstandigheden: gebombardeerd, verhongerd of geëxecuteerd door het Russische leger. Als er een land is dat de oorlog in Oekraïne snel kan stoppen, dan lijkt het China. Als Poetin ook die stilzwijgende bondgenoot verliest, blijft onder de wereldwijde grootmachten alleen nog India over. Dat lijkt zelfs voor eenzaat Poetin te weinig.

Vaak wordt gewaarschuwd voor de greep die China – nog veel meer dan Rusland – heeft op onze toekomstige welvaart. Als we van aardgas en olie af willen, dan is een snelle omschakeling naar hernieuwbare energie nodig. Een sector die gedomineerd wordt door China. Het land produceert 70 procent van alle zonnepanelen, de helft van alle elektrische auto’s en een derde van alle windenergie. Het is de grootste producent van batterijen en heeft de controle over veel van de grondstoffen die cruciaal zijn voor groene technologie.

Specialisten zoals Thijs Van der Graaf (UGent) wijzen erop dat dit niet helemaal opgaat. De zeldzame metalen die de basis vormen voor groene technologie zijn niet zo ‘zeldzaam’. Ze zijn elders ook beschikbaar, alleen niet tegen de prijs waarvoor China ze wil delven, met alle vervuiling van dien. In tegenstelling tot aardgas en olie kan je metalen recycleren na gebruik. De technologie achter zonnepanelen en batterijen is banaal en kan ook hier geproduceerd worden. Niet zo gek lang geleden was Duitsland nog wereldtop in zonnepanelen. Kortom, waar wachten we op om Peking te porren?