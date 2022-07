Als ouder lees je het rapport van de onderzoekscommissie Kinderopvang met een bezwaard hart

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Hulde aan de onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement naar de veiligheid in de kinderopvang. Toen de commissie het licht zag, nadat een peuter was overleden in een kinderdagverblijf, was de scepsis groot. Het leek alsof deze onderzoekscommissie vooral de indruk moest wekken dat het beleid de zaak nu wel ernstig nam, terwijl echte verantwoordelijkheid kon worden toegedekt. Die achterdocht was onnodig, zo blijkt nu.

Ingehouden kritisch is het rapport voor voormalig minister van Welzijn Wouter Beke (cd&v). De minister wordt aangewreven dat hij “doortastender” had mogen ingrijpen, toen bleek dat er wat schortte en dat de fouten in die administratie “onder de verantwoordelijkheid van de minister vallen”. Was Wouter Beke niet al eerder zelf weggegaan, dan was hij vandaag wellicht sowieso ‘ex-minister’ geweest.

Veel harder en preciezer is de kritiek op de leidende ambtenaar van het Agentschap Opgroeien. De commissie “stelt vast dat er onvoldoende adequaat en niet met het gepaste urgentiegevoel werd gereageerd” op de “vele alarmsignalen”. Er moet dan ook “dringend ingegrepen worden in het organisatiebeleid en het management van het Agentschap Opgroeien om het vertrouwen in Kind en Gezin te herstellen”.

Als ouder die zijn kinderen jarenlang in goed vertrouwen - en probleemloos! - aan een kinderopvang heeft uitbesteed, lees je het volledige eindrapport toch met een bezwaard hart. Bekend is dat Kind en Gezin en de Zorginspectie nauwlettend toekeken op administratieve en veiligheidsvoorschriften allerhande. Geen spijker mag uit de muur zitten, of er komt een aanmerking. Maar de controle op de zoveel essentiëlere kwaliteiten van het zorgpersoneel of op klachten van ouders blijkt ondoorzichtig, onoordeelkundig en ongestructureerd te zijn. Dat maakt van de tragische incidenten met kinderen accidents waiting to happen.

Het plaatje is breder. De kinderopvang is een sector die snel is gegroeid en eigenlijk nog veel sneller moet groeien om de vraag bij te houden. Daardoor worden bochten afgesneden. Als de handhaving en inspectie dan niet kunnen volgen, vraag je om ellende.

In zekere zin velt de onderzoekscommissie zo ook een vonnis over een zekere Vlaamse bestuurlijke cultuur. Decennialang kon CVP/cd&v met bevoegde ministers en kabinetten de administratie Welzijn uitbouwen naar het evenbeeld van de eigen zuil. Dat blijkt nu een probleem te zijn. Cruciale verantwoordelijkheid werd doorgeschoven in een zelf geschapen labyrint van commissies, stuurgroepen en comités. Omdat iedereen druk bezig was met het openhouden van een paraplu deed niemand nog het nodige. Het is niet verboden parallellen te zien met wat misging bij het eerst stroperige coronabeleid in de woon-zorg.

Aan dit eindrapport ging ook al een kritische audit vooraf over dezelfde administratie. De leidende ambtenaar hoeft zich daar voorlopig niet te veel zorgen over te maken. Beslist is dat zij een crisismanager naast zich krijgt. Een eerdere interne evaluatie was wel positief en in de bevriende pers verschenen al troostrijke stukjes. Want voor zichzelf zorgt het Systeem blijkbaar wel vlekkeloos.