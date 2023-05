Als ouder kijken we beter eens in de spiegel: voor opleiding en opvoeding moeten we samenwerken met de leerkracht

Het PIRLS-onderzoek noteerde opnieuw een significante achteruitgang van de leesvaardigheid van Vlaamse tienjarigen, maar de grootste verrassing zat in de reactie van de minister van Onderwijs, die de ouders rechtstreeks responsabiliseerde. Er zit een bijzonder breed raakvlak tussen opvoeding en opleiding, maar welke bewuste verantwoordelijkheid willen of moeten ouders opnieuw opnemen in het taalonderwijs?

Tijdens Jeugdboekenmaand kregen de ouders van de klas van mijn dochter de vraag of ze een verhaal wilden voorlezen. Beste juf Sarah, uw vraag kwam als een godsgeschenk: het werd De ridder zonder billen. Het geschater van vierjarigen bij de billenwinkel was ontroerend en definieerde wat literair geluk kan zijn. Vreemd, dacht ik, toen later bleek dat slechts enkele ouders waren ingegaan op de vraag en zichzelf die ervaring hadden gegund. Ik begrijp het: in het complexe leven van moderne ouders is het moeilijk om een gaatje te vinden voor een voorleessessie – nochtans een elementaire schakel in de taalontwikkeling.

Scholen, bibliotheken en culturele initiatieven reiken de hand, maar deze wordt vandaag niet altijd beantwoord met een stevige handdruk van ouders. Het probleem hangt samen met de negatieve waardering van beroepen die opvoeding en opleiding centraal zetten: de kinderverzorgster en de juf moeten wel erg veel, maar wat met papa en mama? Iedereen promoveert zichzelf tot onderwijsexpert omdat we allen ooit aan de schoolbanken plaatsnamen, maar de realiteit en de praktijk zijn anders dan de huidige maatschappelijk projectie op onderwijs.

Educatieve TUI

Het blijft me verbazen hoe de overweldigende stress die de thuisschool tijdens lockdowns met zich meebracht, niet omgezet werd in een overdonderende herwaardering van mijn beroep.

Die droom werd doorprikt tijdens een infoavond op dezelfde kleuterschool: wat een informatief gesprek kon zijn tussen ouders en leerkracht, ontaardde in een spervuur van pseudodidactische kritiek op de schoolwerking. Alsof juf Sarah in een extra cirkel van Dante’s Inferno beland was. Eén ouder ging er bij rechtstaan: mijn kind loopt emotionele schade op door u omdat hij niet meer tot aan de klasdeur gebracht mag worden. Juf Sarah had nood aan een knuffel, maar verdiende vooral een stevige loonsopslag voor haar reactie op dergelijke dwaasheden.

Het moge geen verrassing zijn dat dezelfde ouders die haar het vuur aan de schenen legden hun kat stuurden naar het voorleesinitiatief.

Ik had een déjà vu naar de infoavond op mijn eigen school waarin een ouder ons schaamteloos vroeg waarom we geen aangepaste eindreis maakten voor ‘de beter bedeelde leerlingen’. Een joekel van een metafoor: de school als educatieve TUI-winkel, met een gratis all-in-programma waarbij ouders de individuele wensen aanvinken en die ik maar moet uitvoeren.

In mijn eigen lespraktijk zag ik jaren geleden dat denkpatroon al opduiken. Uw dochter mag geen teksten van Salman Rushdie lezen want u kan zich niet vinden in de pluralistische grondslag van ons pedagogisch project? Geen probleem: vraag een vrijstelling binnen een voetnoot in het zorgbeleid en stuur mij geen dreigbrieven meer. Bent u nadien verbaasd dat ze onvoldoende leesvaardig en analytisch blijkt? Ga gerust in beroep; de kans is groot dat we haar door de maniakale juridisering van het onderwijs moeten laten passeren.

In een handvol uren per week kan ik onmogelijk eigenhandig de leesarmoede van tieners rechtzetten om ze allen daadkrachtig tot op academisch niveau te brengen. Je taalvaardigheid beïnvloedt je slaagkansen in het hoger onderwijs enorm, maar taal is voor de taalleerkracht, weet u wel?

Uitdaging voor iedereen

De onderwijswereld zelf sleutelt al lang aan de taalproblematiek en zet in op een breed gedragen taalbeleid. De lopende vernieuwing in het secundair onderwijs biedt alvast extra perspectieven: het merendeel van de nieuwe minimumdoelen is geformuleerd met een talige ondertoon. Een leerling moet in wiskunde kunnen verklaren en beargumenteren; een uurtje later in de les chemie reflecteren en toelichten. Belangrijk daarbij is dat de betrokken leerkrachten wel geschoold en gesteund worden in taaldidactiek.

Toch mag de lat hoger gelegd worden: wie kan duiden waarom leerlingen in de tweede graad dubbele- en arbeidsfinaliteit vanaf september geen samenvatting meer moeten kunnen breien voor Nederlands? Of gaan we ervan uit dat ChatGPT dat wel voor hen zal doen in het hoger onderwijs?

Taalonderwijs moet opnieuw een zaak van alle betrokkenen worden, onderwijsprofessionals én ouders. Als ouder kijken we beter eens in de spiegel: voor opleiding en opvoeding moeten we samenwerken met de leerkracht, met als primair doel om het kind krachtig te coachen in zijn ontwikkeling. Lees kinderen voor uit je eigen kinderboeken, zoek samen recepten voor Bridgerton-cupcakes en leer intussen iets over het 19de-eeuwse Verenigd Koninkrijk, speel taalspelletjes in de familiegroepschat, praat over de actualiteit. Ga op avontuur in de lokale bibliotheek die fantastische initiatieven ter leespromotie organiseert. Dompel hen onder in taal.

Werk samen met de juf en schenk haar het verdiende vertrouwen, net zoals we dat onbetwistbaar doen bij de dokter wanneer onze kinderen iets te diep hoesten. Beste ouders: er is zo’n mooi versje in de Oudnederlandse literatuur: hebban olla vogola… Waar wachten we op?