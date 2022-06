Als mijn kinderen dan toch in aanraking moeten komen met alcohol, heb ik liever dat dat in de jeugdbeweging gebeurt

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van deze krant.

Mijn kinderen zijn trotse leden van de lokale jeugdbeweging. Controversieel standpunt: ik besef dat zij daar als ze pakweg zeventien zijn (en hopelijk niet te veel vroeger) in contact zullen komen met alcohol. Dat stelt mij gerust. Als het dan toch moet, heb ik liever dat ze er daar in een gecontroleerde setting mee leren omgaan dan dat het heimelijk gebeurt met pops in het park.

Het algemene alcoholverbod voor jeugdkampen in enkele Waalse gemeentes vind in mij dan ook geen voorstander. Ik neem aan dat de maatregel een gevolg is van slechte ervaringen in het verleden. Een ernstige zaak, die de lokale bestuurders met de betrokkenen hadden kunnen en moeten afhandelen. Niets verhindert een bestuur om de openbare orde te handhaven met de bestaande wetten en regels.

Ik ontken het gevaar van alcohol niet. In de stad zie ik dagelijks rondom mij dat ook die drug meer kapotmaakt dan je lief is. Maar ik ervaar ook de onontkoombare alomtegenwoordigheid van alcohol in onze samenleving. Je kan er over discussiëren of dat terecht is, maar in onze huidige samenleving heeft alcohol een andere, meer aanvaarde plek dan tabak en andere drugs. In een samenleving zonder alcoholverbod accepteer ik als ouder het gevolg dat ook jongeren vroeg of laat in contact komen met alcohol. En dan verkies ik dat dat gebeurt in een omgeving met spelregels, beperking en begeleiding.

Een jeugdbeweging kan zo’n omgeving zijn. Excessen, fouten en wangedrag zijn niet uitgesloten waar jongeren het voor het zeggen hebben (maar ook niet waar ouderen het voor het zeggen hebben). Maar wie nu een algemeen beeld schetst van jeugdkampen als orgieën waar kinderen doelloos rondlopen terwijl de begeleiders laveloos in de gracht liggen, heeft nog nooit een jeugdbeweging van dichtbij gezien. Zo’n beeld zegt meer over het over de generaties heen voortwoedende negatieve stereotype van de ‘jeugd van tegenwoordig’. Het doet vele honderden tieners die wekelijks en jaarlijks een deel van hun weekend en vakantie opofferen om jongere kinderen zich te laten ontspannen en op te vangen, onrecht aan. Zij verdienen respect, geen Twitter-tribunaal.

In de jeugdbeweging vertrouwen ouders jongeren die ze eigenlijk amper kennen hun kroost toe. Dat is nogal een gok, als je daar even over nadenkt. Toch gaat het in de zeer grote meerderheid van de gevallen goed, en gebeurt er vaak iets magisch: werelden worden groter gemaakt. Waar de jeugdbeweging niet goed werkt, komen de gevolgen snel: kinderen haken af, ouders trekken hun kinderen terug, de afdeling loopt leeg.

Dit is geen standpunt voor een ‘recht op alcohol op kamp’. Het is wel een standpunt tegen rigiditeit, overdreven moralisering en hypocrisie. Het is een pleidooi voor meer vertrouwen, en voor meer verantwoordelijkheids- en werkelijkheidszin in de omgang met alcohol.

Hier een gek idee, van ouder tot ouder: je kan als vader of moeder ook zelf praten en afspraken maken met je kind over de risico’s en realiteiten van het leven. En dan moet je er maar op vertrouwen dat dat kind daar zelf de juiste lessen uit leert. We noemen dat opvoeding.