Als mensen aan een deurklink van een opstijgend vliegtuig gaan hangen om te vluchten, dan heb ik genoeg gezien

Afgelopen week botste ik op het woord: charlatanism. Het ging over de huis-tuin-en-keukennitwits die zich in de vaccinatiediscussie mengen. Wij kennen het getweet tussen dokter Marc Van Ranst en die Nederlandse dansleraar, charlestonism. Betweters en andere piskijkers duiken in heel de wereld op. Onder het mom van het recht op vrije meningsuiting verkopen ze hun kermispraatjes. Charlatanisme, samenzweringstheorieën en politieke propaganda behoren inderdaad tot het kleurrijke arsenaal vrije meningen, maar een leugen is en blijft een leugen. Er hoort geen click of zendtijd aan verspild te worden. Je krijgt op de duur alleen nog meningen en er is geen tijd meer voor de feiten. Zoals het goede nieuws dat het parlement van Sierra Leone eind juli met unanimiteit de doodstraf heeft afgeschaft. Als de president van het Afrikaanse land zijn handtekening zet, zullen al 145 landen de doodstraf hebben afgeschaft. Meer goed nieuws is dat de Verenigde Naties België een like hebben gegeven voor het oprichten van het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens. En nog beter is dat het FIRM al af en toe van zich liet horen.

Het slechte nieuws is dan weer dat België van de Verenigde Naties slechte punten krijgt voor politiegeweld en overbevolkte gevangenissen. Het Comité Tegen Foltering roept ons parlement op om werk te maken van de antiterrorismewetgeving. En dan is er het non-refoulement, dat bepaalt dat het altijd verboden is om iemand terug te sturen naar een land waar hij/zij het risico loopt op ernstige schending van de Mensenrechten. Iets wat gezien het nieuws van de dag in Afghanistan extra aandacht verdient.

Politieke B-figuren krijgen in de komkommertijd ruimte om hun haatdragende verkooppraatjes te verspreiden. Nog voor België de eerste Afghaanse vluchteling geholpen heeft, stellen de Großmaulen al eisen over hun terugkeer. Dat is hetzelfde als bij een ongeval eerst de verzekeringspapieren invullen en daarna de ambulance voor de gewonden bellen. Deze charlatans suggereren dat tolken en opgeleid personeel beter in Afghanistan kunnen blijven om het land te verwestersen en een vuist te maken tegen de taliban. De koloniale term évolués rolde net niet over de lippen. Als mensen aan een deurklink van een opstijgend vliegtuig gaan hangen om te vluchten, dan heb ik genoeg gezien. Dan gaan we dat niet banaliseren. Talibanaliseren, om in de stijl te blijven.

In het politieke gespin vangt de evacuatie-improvisatie Red Kite vooral tegenwind. Kite is het Engelse woord voor vlieger. Toen ik als kind van Brugge naar Gent verkaste, leerde ik het woord vlieger kennen in het Gentse volkslied ‘Mijne Vlieger’. In West-Vlaanderen noemden we dat ‘een draak’. Hopelijk wordt Red Kite geen draak van een reddingsoperatie.