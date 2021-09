Als kinderen zelfs nu hun vrije leven nog niet terugkrijgen, wanneer dan wél?

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van De Morgen.

Waar macht is, loert machtsmisbruik om de hoek. Niet voor het eerst in deze pandemische tijd bewijzen burgemeesters, toch de machthebbers die het dichtste bij de bevolking horen te staan, de geldigheid van die regel. In Hoeilaart heeft burgemeester Vandeput, naar men zegt een liberaal, verordend dat kinderen onder de twaalf niet meer samen mogen spelen of sporten na school.

Aanleiding zijn berichten over een toename in besmettingen in zijn gemeente. Over hoeveel meer besmettingen het gaat, is onduidelijk, laat staan dat we weten of ze tot meer ernstige ziektes, ziekenhuisopnames of erger aanleiding geven. Dondert allemaal niet, voor kinderen gaat het verenigingsleven op slot. Met applaus uit buurgemeente Overijse. Daar laat dokter en schepen Dirk Devroey, naar verluidt een liberaal, weten dat kinderen uit Hoeilaart er de komende tijd evenmin welkom zijn. Tenzij ze zich als middeleeuwse pestlijders met een ratel kenbaar maken, wellicht?

Hoeilaart en Overijse, parels van de Druivenstreek, zijn komend weekend trotse gastgemeentes van het WK wielrennen. Duizenden en duizenden liefhebbers en toeristen zullen er schouder aan schouder Wout van Aert en Remco Evenepoel aanmoedigen. Blijkbaar gaat er van dat massa-evenement geen enkel risico uit, er is althans geen enkele lokale en schijnbaar liberale politicus die voor een annulering pleit. Neen, het grote gevaar komt van een zaterdags wedstrijdje 8 tegen 8 van de duiveltjes van ERC Hoeilaart.

Dit is niet ernstig meer. Dit is pure bestuurlijke willekeur over de rug van de minst mondige en vaak meest kwetsbare leden van onze samenleving: jonge kinderen. Kinderen hebben geen lobbykracht, ze hebben geen politieke macht, en dus geldt voor hen ‘mondmaskertjes op en snaveltjes dicht’.

Dat was tot nu ook in het onderwijs het geval. Terwijl de rest van de maatschappij weer kon proeven van de vrijheid, bleven de veiligheidsvoorschriften in de scholen streng. Dat was ten dele een noodzaak, omdat minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en zijn adviseurs verzuimden om tijdig in te zetten op ventilatie en luchtzuivering. En het was ten dele gerechtvaardigde voorzichtigheid, omdat niemand de impact van schoolopeningen kon inschatten. Nu blijkt dat september in het grotendeels gevaccineerde Vlaamse gewest vooralsnog niet geleid heeft tot nieuwe pieken in de coronacijfers, is een afbouw van de extra bescherming in het onderwijs een verantwoord risico.

Is Covid-19 nog altijd een gevaarlijke, dodelijke ziekte? Ja. Zijn we zeker dat er geen nieuwe uitbraak om de hoek loert in de winter? Neen. Is de metropool Brussel een probleem? Absoluut. Maar in Vlaanderen is inmiddels 80 procent van de totale bevolking gevaccineerd. Als dat geen kans biedt om ook kinderen hun recht op een vrij leven terug te geven, dringt de vraag zich op wanneer dat wel nog ooit het geval zal zijn.