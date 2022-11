Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Als kind wilde ik een Duitser zijn, maar ik kan dat uitleggen. Het had meer te maken met de uitrusting van hun nationale ploeg dan met een liefde voor het Duitse volk, waarvan ik er hooguit twaalf kende: Hitler en zij die op het veld stonden, gekleed in witte kousen en polo en contrasterende zwarte broek.

Dat maagdelijke wit, met daarboven die karakterkoppen die elk varkentje wel konden wassen. Die pedante Beckenbauer, de slager Schwarzenbeck en Gerd Müller, de krabbelaar in de zestien! Vooral die laatste. Men noemde hem de bommenwerper, wat gezien het discutabele verleden van het land gewaagd was, maar in voetbal kan alles en hij was het ook: als een gemankeerde Messerschmidt met dikke billen scheerde hij over de velden, in elke goal doelpunten droppend, een actie waarbij hij op geen ­lichaamsdeel meer of minder keek. Die bal moest in de netten en daar eindigde hij dan ook.

Hoe hij uit alle en vooral onmogelijke posities het leer voorbij een keeper kon frommelen, waarop telkens hetzelfde, wat verlegen sprongetje volgde: ballet voor kreupelen.

Hoe ik hem haatte toen hij in de finale van het WK in 1974 tegen het Nederland van Johan Cruijff in zowat de laatste minuut met zijn kont naar de goal de bal nog voorbij een grabbelende Jan Jongbloed, de man zonder handschoenen, kreeg: ik schrik er ’s nachts soms nog wakker van.

Mijn liefde voor den Duits was toen al voorbij; ik dweepte met de Hollandse hippies en hun totaalvoetbal, gedirigeerd door een échte balletdanser: de kettingrokende Johan Cruijff.

Na zijn carrière raakte Gerd aan de drank, maar zijn voormalige ploegmakkers redden hem uit de goot en hij kon aan de slag bij Bayern München, de ploeg die hij de geschiedenisboeken in sjotte. Vorig jaar overleed hij aan de gevolgen van alzheimer, op zijn 75ste.

Müllers gewroet voor de goal bracht hem tot waar zelden een voetbalspeler komt: tot in het woordenboek. Sinds Gerd Müller betekent müllern ook ‘vele en spectaculaire doelpunten maken’. Het is een mooie geste en het houdt de herinnering aan de man levend, zelfs als alle filmspoelen met daarop zijn doelpunten tot stof zijn vergaan. Ik stel voor om dat bij ons ook in te voeren: qatar aan gedacht bij het begin van het WK. Dan wordt pfaffen op joviale manier penalty’s stoppen met reclame voor een lokaal bedrijf op de hemdskraag, en romeleren het equivalent van müllern. Vanmoeren betekent een spectaculaire comeback maken op latere leeftijd en guythyzen op onverstoorbare wijze een sigaartje roken langs de zijlijn. Doen!