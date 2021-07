Als jongeren moeilijk te bereiken zijn, waarom organiseren we dan geen vaccinatie via de school?

Bart Eeckhout is hoofdredacteur van deze krant.

Nog altijd lopen België en Vlaanderen mee aan kop in de wereldwijde vaccinatierace tegen Covid-19. Een prestatie met olympische allure, al is het in deze race de bedoeling dat élk land zo snel mogelijk over de meet sprint.

Elke medaille heeft een keerzijde, zelfs deze. De snelle vaccinatie van grote groepen landgenoten tegen het coronavirus laat goed zien waar de pijnpunten zitten in de campagne. Zelfs met de hoge vaccinatiegraad in dit land blijft er een redelijk grote groep over die moeilijker te overtuigen valt.

Het gaat dan vooral over jongere mensen in de grotere steden. Vaak, maar niet uitsluitend, met andere roots. Het leidt ertoe dat in Brussel de vaccinatiegraad zorgwekkend achterophinkt. Ook in Gent of Antwerpen zie je hetzelfde fenomeen. De strategieën om deze specifieke doelgroepen over de streep te trekken, lijken nog maar weinig succes te oogsten. Tijd dus om het geweer van schouder te veranderen.

Vooropstaat dat vaccinatie het best een recht blijft, en dus ‘niet-vaccinatie’ ook. Wie de vrijheid opeist om niet gevaccineerd te worden, moet wel beseffen dat dat een recht is dat ernstige gevolgen kan hebben. Je eigen gezondheid loopt een risico, maar veel erger is dat je ook de gezondheid van vele anderen in gevaar kunt brengen. Wie zo handelt, maakt het reële risico op besmetting en ziekte van andere mensen ondergeschikt aan het microscopisch kleine risico op bijwerkingen voor zichzelf.

Als een vrijbuiter meesurfen op het maatschappelijk engagement van anderen, die zich wel laten inenten en zo voor de groepsimmuniteit zorgen, lukt niet. Daarvoor zijn de weigeraars/profiteurs vooralsnog met te veel, zelfs in het voorbeeldig vaccinerende België. Het gevolg is dat de samenleving zich met redelijk drastische vrijheidsbeperkingen moet blijven beschermen tegen het virus, ook al is er een redmiddel beschikbaar. Wie twijfelt aan het nut van een vaccin, staat dus voor de keuze: ofwel neem je de vrijheid om weer alles te kunnen doen wat je wilt, ofwel neem je de vrijheid om een vaccin te weigeren. Beide vrijheden zijn enkel te combineren in het konijnenhol waar de echte antivaxxers en coronanegationisten zich samen ingegraven hebben.

Maar hoe overtuigen we de grote groep twijfelaars en ontwijkers dan wel? Als het probleem in ruime mate geconcentreerd zit bij jonge mensen die maar moeilijk bereikt kunnen worden, dan is er nog hulpmiddel voorhanden: de school. De school is dé plek bij uitstek waar alle jongeren, ongeacht achtergrond, wel tegelijk bereikt worden. Ook andere vaccinatiecampagnagnes lopen via school, dus zou het tegen covid ook kunnen werken.

Een aanklampende vaccinatiecampagne via school valt alleszins te verkiezen boven het ultieme alternatief waar steeds meer landen naar neigen: een vaccinpas die enkel aan gevaccineerden de vrijheid teruggeeft.