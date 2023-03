Als je verstand hebt, en al je ledematen, bedel je niet bij de overheid om nóg meer

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Een week na onze terugkeer uit Andalusië vond in ons dorp in de Oostkantons het Burgbrennen plaats. Op die dag wordt elk jaar de winter verjaagd door op de hoogste heuveltop een groot vuur aan te steken. Om een zo groot mogelijke brandstapel te hebben rijden de Jung­gesellen, de ongetrouwde jongens, de hele zaterdag af en aan met een tractor-­met-aanhangwagen, om overal rommel te gaan ophalen: oude meubels, snoeihout, papier en karton – als je er van af wil en het brandt, komt het in aanmerking.

Ik was blij dat wij op tijd terug waren, want het is reuze­gezellig. Waar de jongens staan op te laden, komen dorpelingen hen iets te drinken aanbieden, en zo ontstaan er overal roezige clubjes. Toen ze hier op de hoek waren, trok ik er met een fles peren­schnaps en een dienblad vol borrelglaasjes op af. Een kereltje van een jaar of vijftien, dat in zijn werkmansplunje al zeer dapper van een flesje bier stond te drinken, lustte er ook wel eentje, zei hij met zijn diepste en meest nonchalante stem. “Niet slecht”, vond hij vervolgens onop­lettend.

Op hetzelfde moment gaan de kinderen uit om overal eieren te bedelen, waar ’s avonds in zaal ­Eintracht een grote omelet mee wordt bereid. Daar ­pasten wij voor – mijn neef Max en zijn Spaanse ­chouchou Gloria waren op bezoek, en bovendien zien wij er steeds harder tegenop om ons na zonsondergang nog naar buiten te begeven, zeker als het er druk is.

Max en Gloria worden binnenkort vader en moeder. Doorgaans laat zoiets mij nogal koud, maar in dit geval is dat anders: als ik er twee met zo’n kind zou vertrouwen, om er geen kwezel van te maken maar een onbevreesde deelnemer aan het mensenfeest, zijn zij het wel. Zij zijn immer goedgezind maar niet inhoudsloos, zij kijken met een open blik naar de dingen, zij zijn dapper maar niet onbesuisd – het zijn twee moderne Pippi Langkousen die van de meeste dingen die zij nog nooit gedaan hebben denken dat zij ze wel zullen ­kunnen.

Die krijgen nooit een kind dat later de rekenmachine zal pakken en zeggen: ‘Als ik ga werken krijg ik maar 200 euro méér, dus ik blijf lekker thuis.’ Dat is namelijk niet waar het leven om draait. Dat draait om geven en niet om krijgen, het draait om passie en nieuwsgierigheid, en thuis in je zetel zitten grinniken om de winst die je hebt geboekt op de rug van de samenleving voldoet niet aan deze voorwaarden.

Ik zag laatst nog een schrijver pronken met een gratis reis die hij van ons ­allen had gekregen. De ­vanzelfsprekendheid waarmee hij vond dat hij die verdiende, was stuitend. Als je verstand hebt, en al je ledematen, en je verdient meer dan goed je brood, dan ga je niet bedelen bij de overheid om nóg meer, onder de vlag ‘Het is er, dus ik pak het’. Dan ben je een slecht en ­abnormaal mens.