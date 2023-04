Als je vandaag niets het vernoemen waard hebt, noem je maar iets van gisteren, of iets van nooit

Frederik De Backer is columnist.

Pizza Hut is een klant kwijt, ik doe het een proces aan, ik dien een klacht in bij de Raad voor Linguinestiek! Al vijftien jaar eet ik sporadisch, wanneer de verlokkingen van de traditionele Chinese of Turkse keuken me het kwijl niet stromende krijgen, een hapje Italiaans. Authentieke nachos special, American potatoes of jalapeños & onion rings als voorgerecht, gevolgd door de met zo mogelijk nog meer traditie belegde pizza Grimbergenkaas of Hawaiian, op zijn beurt geflankeerd door een typisch, heerlijk verfrissend glaasje Sette-Up: me gusta!

Tot nu. Afgelopen weekend verscheen in deze nog op ouderwetse browservensters gedrukte krant een artikel over hoe de traditionele Italiaanse keuken niet zo traditioneel Italiaans is als die chickentastyvreters ons willen laten geloven. Zo blijkt pasta carbonara een Amerikaanse uitvinding, werd marsala bedacht door de Engelsen en zijn antipasti even Italiaans als Felice. Zelfs de pizzeria’s waarin die huichelaars ons hun vervalsingen voorschotelen zijn pas sinds de jaren 70 een grootschalig fenomeen. Mama Miracoli draait zich om in haar graf.

Niet geheel onverwacht blijken de VS, het gastronomisch gidsland dat de wereld twee decennia eerder al McDonald’s had aangedaan, een grote rol te hebben gespeeld in de evolutie van de Italiaanse keuken. Terugkerende migranten brachten immers betere ingrediënten en recepten mee naar de laars, die daar weer verder werden ontwikkeld. Gevolg: vandaag is Amerikaanse parmigiano Italiaanser dan Italiaanse. (U leest het maar eens op uw gemak na dankzij de zoekfunctie die toenmalig hoofdredacteur Paul Goossens speciaal voor demorgen.be ontwikkelde en die sindsdien gretig is overgenomen door andere websites als standaard.be en google.com.)

En wat dan nog? Spaghetti bolognaise is iets heel anders dan spaghetti bolognese, eigenlijk ragu alla bolognese, maar mij hoor je niet klagen. Waarom moet alles altijd blijven wat het honderd jaar geleden al was? Rijd de Ronde maar eens met een fiets uit 1923 en ga achteraf op de Oude Kwaremont je kont bijeenzoeken. En ja goed, mooi dat je ooit als eerste een krop witloof uit de grond hebt getrokken, mensen zonder smaakpapillen zijn je er nog altijd dankbaar voor, maar van mij had je het evengoed mogen laten. Dan liever een paprika of een pickles, in plakjes gesneden en in de oven gebakken, bij voorkeur geribbeld.

Wat is nationalisme toch kinderachtig. “Mijn papa is police” zeggen voor volwassenen. Als je vandaag niets het vernoemen waard hebt, noem je maar iets van gisteren, of iets van nooit, en blijf je net zo lang lullen tot een ander het ook gaat geloven, tot je vlag naar je telloor ruikt en ze dan toch íéts voorstelt, en jij dus ook.

Domme Italianen.