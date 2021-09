‘Als je mij dit staaltje absurdisme tien jaar geleden had voorgelegd, ik had gezworen dat het over België ging’

Ivo Victoria is schrijver van Alles is oké. Hij woont en werkt in Amsterdam. Zijn column verschijnt tweewekelijks.

Op 25 september vervalt in Nederland de verplichte anderhalve meter afstand houden. Eerlijk: ik was er al een tijdje klaar mee. De laatste weken rijgen de feestjes zich ook in mijn leeftijdscategorie en omgeving weer aan elkaar like it’s 2019. Ja, ik ben dronken geweest, heb mensen geknuffeld in slecht geventileerde ruimtes, en zelfs een trekje genomen van de sigaret van iemand anders – de enige keer dat ik om me heen milde verbijstering waarnam, die al snel met een vers biertje werd weggespoeld.

Natuurlijk weet ik ook dat vele mensen dit nog niet kunnen, willen of mogen. In Nederland zijn er zo’n 1,8 miljoen ongevaccineerden onder wie honderdduizenden kwetsbare mensen die géén compleet van de pot gerukte complotwappietheoretische redenen hebben om zich niet te laten vaccineren maar wel medische, en daardoor in de komende tijd geen horeca, concerten of stadions kunnen bezoeken. Want met het vervallen van het afstand houden komt de coronapas – en daarbovenop nog een handvol maatregelen waar geen touw aan vast te knopen valt.

De Nederlandse corona-aanpak is sinds de verkiezingen in maart onder leiding van het demissionair kabinet-Rutte geëvolueerd van labiel onderbuikbeleid naar kwaadaardige kolder. Afgelopen dinsdag vertelde Mojo Concerts-directeur Ruben Brouwer bij talkshow Op1 dat gezondheidsminister Hugo de Jonge de eventsector voorafgaand aan de bekendmaking van de versoepelingen had verzocht het dansen te verbieden. U leest het goed. (Dit gaat over dezelfde minister die in juni nog Pietje Populair speelde met de Dansen met Jansen-campagne – één prik en je kan de club in! – die leidde tot een dramatische piek in besmettingen en het afgelasten van de Nederlandse festivalzomer.) Zaalconcerten en -events mogen weer op 75 procent van de capaciteit maar of ze dan geen feestjes wilden houden waar gedanst werd. Kregen ze zelf namelijk juridisch niet helemaal rond dusseh, als jullie het nou ’ns niet organiseren? Ja toch, niet dan? Amateuristische waanzin. Net zoals het verbod voor evenementen om na middernacht nog consumpties te verstrekken – want ja dat is niet eerlijk voor de café’s en restaurants die om middernacht dicht moeten. Dat er ondertussen een gewiekst handeltje is ontstaan rond thuisfeestjes, inclusief apps om die feestjes te vinden en blitzkoeriers die binnen twintig minuten voor je deur staan met gekoelde kratten bier en andere versnaperingen, waardoor na middernacht talloze ongecontroleerde en dus onveilige feesten van start gaan waar onverantwoordelijke idioten als ikzelf aan elkaars sigaret staan te lurken zonder dat er nadien contactonderzoek mogelijk is, is Rutte en De Jonge blijkbaar ontgaan.

Met een weloverwogen strategie gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde adviezen heeft dit beleid al lang niets meer te maken. Met wat wel? Geen Nederlander die het weet. Dansende voetbalsupporters of Formule 1-adepten, laat staan mondkapjesloze supermarkten, vormen blijkbaar géén probleem. Als je mij dit staaltje absurdisme tien jaar geleden had voorgelegd zonder namen te noemen, ik had gezworen dat het over België ging.