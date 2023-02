Frederik De Backer is columnist.

Had iemand van dat kliekje dat zondag in dat boerenhol de Nederlandse minister Sigrid Kaag met fakkels stond op te wachten, die thuis al liggen of is die persoon daar speciaal voor naar de winkel gegaan? En heeft geen van hen, al was het maar bedremmeld, bij het inladen van de tractoren, gevraagd of dat wel een goed idee was? Je wekt toch al snel de indruk dat je iemand in brand wil steken.

Misschien waren de zaklampen op.

Ik ben ook niet wild van politici als beroepsgroep, en van sommige nog veel minder als het op hun beleid aankomt, maar wat denkt zo’n verbolgene te bereiken door met een handvol neven en nonkels een minister te gaan intimideren? Organiseer een betoging, zo een met beschilderde spandoeken en gescandeerde slogans, lijm je ergens aan vast, en doe het in Amsterdam in plaats van in een negorij als Diepenheim: het leger rukt echt niet uit voor twee mestkarren die het enige kruispunt van het dorp versperren.

Gelukkig bleef Kaag rustig. Het is met idioten als met honden: als je bang bent, worden ze nerveus en gaan ze rare dingen doen. Voor je het weet gutst het bloed uit je nek.

Het probleem met politici is dat zij de enigen zijn die willen omgaan met politici. Niemand anders is ertoe bereid. Ik heb het in het verleden weleens overwogen: de twintig miljoen meningen had ik al, de ene nog boller van betweterigheid dan de andere, maar het was de politiek of de columnistiek, en ik had geen zin om een halve eeuw lang van braderie naar spaghettifestijn te draven om er ouwe meetjes partijslogans in hun goede oor te staan schreeuwen.

En omdat wij het niet en zij het wel willen doen, zullen we het met deze politici moeten stellen, vrees ik. Protesteer wanneer beleid je niet zint, maar doe het met argumenten, niet met bedreigingen. Als je iedere onbekwame in dit land op zijn bakkes moet slaan, hou je geen vuisten over.

We hebben een klimaat van populisme en antipolitiek gecreëerd – de volksvertegenwoordigers, maar ook het volk zelf. We kunnen het niet laten politici aan te vallen op sociale media, getagd in berichten, in de commentaren onder krantenartikels, en kijk, in één moeite door hebben we van de wereld een café gemaakt. En het bier is op en iedereen heeft dorst en iemand heeft naar je vrouw staan lonken.

Genoeg. We moeten opnieuw leren enig gezag te aanvaarden. Uw mening over corona is níét evenveel waard als die van een viroloog. Uw kind was wél terecht gebuisd. U reed wel degelijk te snel.

Maar ik vraag u, meneer Jambon, die verkeersborden aan zijn laars lapt, en mevrouw De Moor, die weigert gerechtelijke beslissingen uit te voeren, en meneer Weyts, die zat op zijn werk zit: waarom zouden burgers nog respect tonen voor wet en gezag wanneer de gezagdragers dat zelf niet meer doen?