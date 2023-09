Als je alle donkere analyses leest, kan je moeilijk nog verbaasd zijn dat de vacatures in het onderwijs niet ingevuld raken

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Nooit eerder startte een schooljaar met meer vacatures voor leerkrachten. In het technisch en beroepsonderwijs en ook in het buitengewoon onderwijs stapelen de tekorten aan leerplekken zich op. Er is nog geen objectief bewijs dat de daling van de onderwijskwaliteit gestopt is. Zelfs het beschamende probleem met het urenlange busvervoer van kinderen met een handicap is nog niet eens opgelost geraakt.

Kortom, wie het leven graag van de sombere kant bekijkt, kan bij de start van het schooljaar zijn hart ophalen bij de vele analyses over de staat van ons onderwijs. Het gaat ook om reële, ernstige problemen, met nefaste impact op de scholieren zelf, hun ouders, het onderwijspersoneel en de samenleving als geheel. Sommige van die problemen, zoals in het tso en bso, lijken juist nog te vergroten.

Toch bekruipt me het gevoel dat het ook een keer genoeg geweest kan zijn met al dat doemdenken. Elke remedie begint met een eerlijke diagnose, maar stilaan naderen we voor het onderwijs de fase van de masochistische herhaling. Het probleem met doemdenken, ook over onderwijs, is dat het zijn eigen voorspelling dreigt waar te maken. In een winkel waarvan iedereen zegt dat het er niet deugt, komt geen volk meer over de vloer. En volk – goed, gekwalificeerd en geëngageerd volk – is juist wat het onderwijs nodig heeft. Als je alle donkere analyses leest, kan je moeilijk nog verbaasd zijn dat de vacatures niet ingevuld raken.

Terwijl – ik durf het amper schrijven – er toch ook nog altijd veel goed gaat in dat onderwijs. Elke dag weer, vanaf vandaag. Er is geen bewijs dat er al een structurele kentering is ingezet, maar het is ook niet verboden om naar prille tekenen van mogelijk herstel te kijken. De vele noodberichten hebben een stem gegeven aan het onderwijspersoneel zelf. De tijd dat zij vermalen werden als kanonnenvoer in de ideologische strijd over pedagogie en didactiek is voorbij. Zij-instromers versterken hun rangen en hun stem. De gezamenlijke expertise van oude en nieuwe leerkrachten en directeurs biedt kans op vooruitgang. Ze vergroot de consensus dat een hervorming en herwaardering van de lerarenloopbaan noodzakelijk is.

Vanuit het beleid zijn er met de taaltoets bij kleuters en centrale toetsen in het lager onderwijs controversiële maar interessante instrumenten om de onderwijskwaliteit te meten en te verbeteren. Tegelijk houden ze het risico op politiek misbruik in, wat in het geval van de kleutertoets ook al meteen gebeurd is. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) verdient lof omdat hij de toetsen mogelijk gemaakt heeft, maar ook kritiek en scepsis omwille van zijn onbedwingbare neiging om ook het onderwijs mee te sleuren in de cultuuroorlogjes van zijn partij, zoals nu weer met het dwaze idee om alleen nog Nederlands toe te laten op de speelplaatsen. Het onderwijs is te belangrijk om te misbruiken in een platte campagne.

Dus ja, de weg is nog lang, het pad nog steil. Maar zoals ik tegen mijn zoon zeg, aan het begin van elke examenperiode: kijk niet enkel naar de top die nog ver weg lijkt, kijk ook naar de stappen die je intussen vooruitzet.