Als Jacinda Ardern aan het woord kwam, begon de zon te schijnen

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Dat ze in Nieuw-Zeeland, toch ongeveer het mooiste land ter wereld, qua Engelse uitspraak een soort van schelle bruinkoolversie hanteren die mijn oren tart en mijn sinussen verstopt: het is een van de vele mysteries van het leven. Het gruwen viel altijd even weg als Jacinda Ardern aan het woord kwam: dan begon plots de zon te schijnen en konden wij het leven weer even aan.

Zij werd daar in 2017 op haar 37 eerste minister en vervulde die taak met verve, charisma en humor: veel down-to-earther kon je niet worden, en dat in een tijd dat de wereld en dus ook haar land aan het zwalpen ging als nooit tevoren.

Ardern stond pal en met en dankzij haar velen: ze had geen zelfverzonnen afspraak met de geschiedenis nodig om geschiedenis te schrijven.

Deze week kondigde ze echter haar afscheid aan: geen energie meer, helemaal op. Haar afscheidsboodschap kan zo op een tegeltje, om uit te delen op weer een nieuwe nieuwjaarsreceptie. “Hope I leave New Zealanders with a belief that you can be kind but strong, empathetic but decisive, optimistic but focused. That you can be your own kind of ­leader, one who knows when it’s time to go.”

Jacinda Ardern in Auckland, Nieuw-Zeeland, eind november. 'Weer iemand die, de uitputting nabij, het bijltje erbij neerlegt.' Beeld Getty Images

Weer iemand die, de uitputting nabij, er het bijltje bij neerlegt. Weer een illusie armer, denken sommigen ongetwijfeld, maar ik denk: wat een voorbeeld. Politiek is, op welk niveau dan ook, een hondenstiel voor neurotische narcisten met grootheidswaanzin en een kwade dronk: het is een populaire opvatting die klopt voor velen van hen, maar het is evengoed geheel onjuist voor minstens evenzovelen van hen, die in stilte aan hun weg timmeren en er het beste van proberen te maken, maar delen in de malaise. Omdat de slechte karakters veel meer bandbreedte krijgen in de media, waardoor de indruk ontstaat dat het in de politiek altijd keet is. Tot er iemand opstaat die gevat en empathisch dat denken doorbreekt, maar uiteindelijk ook opbrandt en daar conclusies uit trekt.

Het is raar dat zoveel politici die tegen de vaste benoeming zijn nooit twijfelen aan hun eigen vaste benoeming. Ooit lopen ze tegen een burn-out of depressie aan, als ze al niet aan de drank geraken. Wat ze staalhard blijven ontkennen, zelfs al hebben ze een lopende rekening in hun favoriete serviceclub.

Dat de democratie op haar grondvesten davert, heeft niet zozeer met het instituut dan wel met haar vertegenwoordigers te maken die zich vastklampen aan hun macht en status als een drenkeling van de Titanic aan een ijsschots.

Dan veel liever iemand die weet wanneer het tijd is om te gaan.