Als intermittent fasting een trend kan worden, dan ook intermittent feasting: geen concerten, geen premières, geen sterren die uitgedeeld worden

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Mocht Jan Callebaut nog leven, dan zou ik hem vragen, bij een enkel glas wijn want hij was streng op zijn gezondheid gaan letten: en Jan, goeie zomer gehad? Waarop Jan eens diep zou ademhalen en mij een halfuur lang zou entertainen met briljante inzichten, onverwachte dwarsverbanden en de laatste roddels, want Jan kende iedereen en wist alles en was gul en grappig en genereus.

“Wanneer gaan we nu samen dat boek schrijven?” Het waren altijd zijn laatste woorden. Tot het echt zijn laatste waren.

Volgens T. S. Eliot is april de wreedste maand, maar dit jaar kan augustus er ook wat van. Alles was groot en groots deze zomer, de problemen maar ook het plezier: we dansten als gekken op de rand van de vulkaan.

Want dansen deden we, alle remmen los na corona: de concerten, schuimfuiven en schlagerfestivals vlogen ons in honderdvoud rond de oren. In ons deel van het heelal was het altijd carnaval. Nooit zo veel roadies door hun rug en in burn-out zien gaan.

Omdat het zo lang geleden was dat we samen in een lichte alcoholroes voor een podium konden springen, vonden we ook haast alles goed en fantastisch en tof en onvergetelijk: nooit werden er ook meer glorierijke recensies geschreven. Elk idool zijn hyperbool. Elke dag las ik in de krant wat ik gemist had.

Na weken van overdaad, overprikkeling, suizende oren en gigantische katers kan de stilte weer intreden, al is dat allemaal relatief want straks moeten al die nieuwe tv-programma’s weer bekeken worden en komen er minstens 100 boeken uit die gelezen dienen te worden, want ik ben een meerwaardezoeker volgens Jan Callebaut en íémand moet het doen en ik word al zenuwachtig als ik eraan denk.

Ik zou in het kader van een en ander dan ook willen pleiten voor een stille week, die tegelijk ontprikkelend en kostenbesparend werkt, wat in deze tijd ook aardig meegenomen is.

Alles op zwart. Geen media, geen concerten, geen premières, geen campings in Boom, geen sterren die uitgedeeld worden.

Geen fomo maar gtbsh: glad to be staying home. Rust, reinheid en regelmaat, elke dag op tijd naar bed. Als intermittent fasting een trend kan worden, dan ook intermittent feasting.

Geheel herboren en verfrist gaan we na die deugddoende retraite weer met volle moed in de wachtrij staan voor die onmisbare tickets van het volgende concert of vernissage. Hardop kan er weer gelachen worden met de Allerslimste mens. Reikhalzend kijkt men uit naar een nieuwe Gebeten Hond.

Wie zet dat eens op de agenda van het volgende Overleg­comité?