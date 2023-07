Als ik vraag wat ze na een week België het meeste mist, antwoordt ze: ‘Tante Hilde, niemand glimlacht in dit land’

Hilde Van Mieghem neemt de tijd voor een gloedvolle kijk achter de schermen van haar leven.

Mijn Zuid-Afrikaanse nichtje C., de dochter van een Congolese moeder en een van mijn broers, is vorige maand achttien geworden. In Johannesburg behaalde ze op het Franse lyceum haar baccalaureaat, en twee dagen na haar verjaardag haalde ze ook haar rijbewijs binnen.

Ze was klaar om naar Europa te vertrekken, naar Brussel, waar ze aan de ULB biologie gaat studeren.

Haar dagen baadden achttien jaar lang in dat heel specifieke Zuid-Afrikaanse zonlicht, ze sliep onder sterrenhemels waar je hier alleen maar van kan dromen en heeft meer giraffen, olifanten, tijgers, luipaarden, neushoorns, springbokken en hyena’s gezien dan koeien in een wei.

Van kleins af zwom mijn nichtje tussen zeehonden, duivelsroggen, zandtijgerhaaien, hamerhaaien en honderden kleinere zeewezens, en was mateloos geïnteresseerd in natuur en dieren.

Geen vakantie ging voorbij of ze dook in Mozambique, Durban of Kaapstad de zee in.

Ik herinner me nog hoe we, zij en ik, op een godverlaten strand in Mozambique uren naar de horizon staarden tot we het geluk hadden om de imposante bultrugwalvissen, die daar voorbijtrekken op hun tocht van arctische naar tropische wateren om er te paren en jongen te baren, op te zien springen uit de zee.

Een fenomenaal schouwspel was het. De bultruggen staan bekend als de vrolijkste van alle walvissen, omdat ze spectaculaire buitelingen maken boven het wateroppervlak. De mannetjes zijn zeezangers, met hun lied lokken ze de vrouwtjes en bakenen hun territorium af. Het zingen kan wel drie kwartier lang weerklinken en is tot kilometers ver te horen.

In totale bewondering zaten we daar op het strand en luisterden naar de prachtige melodieën – ze fluiten, grommen, kreunen en huilen.

Om maar te schetsen in wat voor wereld mijn nichtje opgroeide.

Het grootste deel van haar leven bracht ze bij mijn broer door nadat hij en haar moeder gescheiden waren, en werd daar dag en nacht verwend door Brenda, de huishoudster die al dertig jaar bij hem inwoont en niet alleen haar, maar ook haar halfbroer uit zijn eerste huwelijk, grootbracht, en sinds anderhalf jaar nog een halfzusje uit mijn broers derde huwelijk. Ten slotte is er nog een tweede, oudere, halfzus, uit haar moeders eerste huwelijk. Qua samengesteld gezin kan het tellen, ik weet het.

In tranen namen mijn broer en Brenda afscheid van haar toen ze moedig naar hier vertrok. Haar broer en zus wonen hier gelukkig ook, en samen met hen staan we klaar om het haar naar haar zin te maken.

Wat een omwenteling in haar leven. Als ik haar vraag wat ze na een week België het meeste mist, antwoordt ze terwijl ze me met haar prachtige donkere reeënogen verbijsterd aankijkt: “Tante Hilde, niemand glimlacht in dit land.”