Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Eddy Demarez is een schuimpje, zei mijn vrouw. Dat hij van de VRT wat tegenwind krijgt omwille van zijn onnozele moppen, dat kun je aanvaarden. Dat hij, om de bloeddorstige meute voor het paleis te kalmeren, een tijdlang op non-actief wordt gesteld: à la.

Maar dat zijn werkgever hem nu van het ene herstelgesprek naar het volgende boetemoment stuurt, dat mag je niet pikken. En de taal die daarbij gehanteerd wordt! “Eddy is goed en toegewijd bezig met zijn hersteltraject”, zei zijn hoofdredacteur nadat Eddy in Spanje met de Belgian Flames, het voetbalteam, was moeten gaan praten. Het klinkt alsof hij al goed op het potje gaat.

Eerder had hij in aanwezigheid van de teampsychologe nogmaals zijn excuses aangeboden aan de Belgian Cats, de basketsters, die achteraf verklaarden dat ‘de knieval van Demarez hen deugd had gedaan’. Als je in zo’n dorpsklucht terechtkomt, houd je de eer aan jezelf en zeg je tegen je baas: “Ga de volgende Olympische Spelen maar zelf verslaan, Pieter”.

En als ik van de Belgian Cats was, zou ik mijn lach niet kunnen inhouden. Wat voor atleet ben je, als voor een paar lullige grappen de psycholoog er al bij moet gaan zitten? Zeg tegen je coach: “Coach, wij zijn topsporters. Wij lopen desgewenst blootsvoets over met glasscherven gemengde brandende kolen, wij baden bij min-vijf in de Nete en wij slapen zonder onderlaken op roestvrijstalen ontleedtafels. Wij hebben geen bijstand nodig tijdens de confrontatie met deze wat pappige, sombere, ongewapende man.”

De vrouwen zijn weer maar eens wat zwakker gemaakt.

Ik vind het buitengewoon knap dat mijn vrouw zich niet door de melkstroom laat meesleuren, dat zij het o zo gemakkelijke slachtofferdenken bekritiseert, dat zij nuchter blijft en zegt: wapen u liever tegen wat er is in plaats van te streven naar wat niet kan.

Hoe fraai en verlokkelijk het ook lijkt en klinkt, je kunt van domme, agressieve, egocentrische, door dierlijkheid aangedreven mannen geen slimme, fijngevoelige, empatische, cultuurminnende heren maken. Lompe boeren zullen altijd lompe boeren zijn, daar bestaan geen hersteltrajecten voor. Wees krachtig en pantser u, relativeer en lach als het kan, vecht als het moet.

Terwijl Eddy en de Cats hun pijnlijke, maar constructieve gesprekken voerden, zijn die dekselse kraanvogels alweer aan hun tocht naar het noorden begonnen. Begin december zagen wij nog een late kolonne richting Frankrijk vliegen, sedert vorige week zijn de eerste verkenners alweer naar Scandinavië onderweg. Zij zijn voor mij het symbool van de doelloosheid van alles — hun onophoudelijk blind gejakker, hun door onzichtbare machten gedreven onverzettelijkheid. Door die doelloosheid te onderkennen en te aanvaarden, wordt het leven gemakkelijker...

Wij zijn ook zo, wij boenderen maar wat rond, wij slenteren maar wat af, het helpt niet om er een betekenis of een doel achter te zoeken. Wij zijn mieren in een mierennest, stofjes in de ruimte, zuchtjes in de eeuwigheid. Als je dat aanvaardt, kun je gewoon van de ochtend tot de avond leven zonder al te veel angst en onzekerheid en zelfoverschatting.

Ik schreef het enkele weken geleden al: het gaat niet over u. Het gaat over alles, behálve u.