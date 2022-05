Auteur Lize Spit en haar Nederlandse collega Bregje Hofstede, allebei 1988, vertellen beurtelings over hun leven. Deze week: Lize Spit.

In een zijstraat van de zeedijk in Oostende bevindt zich een gelijkvloers appartement met op het raam twee grote posters. Op de ene staat een parkeerverbodsteken en op de tweede staat de tekst ‘Gelieve geen voertuigen voor het raam te plaatsen A.U.B’, de A.U.B is met fluorescerend geel aangezet.

De posters hangen op ooghoogte en moeten voor de bewoners een groot deel van het uitzicht belemmeren. Door slechts één van de drie ruiten valt nog ongestoord naar buiten te kijken.

Met een snelle berekening probeer ik te achterhalen welk werkelijk voordeel deze posters opbrengen. Zelfs wanneer er een paar uur per dag een bestelwagen voor het raam zou parkeren, dan nog lijkt er mij niet meer uitzicht en licht verloren te gaan dan nu, ten gevolge van deze permanente beplakking. Maar ja, andermans geparkeerde auto belemmert je lichtinval op een ergerlijker manier dan een belemmering die je zelf hebt aangebracht, ook al blijft het resultaat hetzelfde.

Ik denk er met een betrapt gevoel aan terug wanneer ik later die week in bed lig en onze nieuwe luchtbevochtiger in de kamer naast me hoor brommen. De machine maakt precies hetzelfde monotone geluid als de koelkast die de buren op de binnenkoer hebben geïnstalleerd, buren die hier bovendien pas na mij zijn komen wonen, toch is dat gebrom een pak irritanter. Ook ik neig minder te lijden onder de beperkingen waarvoor ik zelf koos, dan onder de opgelegde.

Er bestaat een fantastisch Instagram-account, genaamd ‘passief agressief’, waar de gekste en meest verontwaardigde briefjes met openbare mededelingen verschijnen, vaak opgesteld door mensen die eigenlijk niet converseren met de werkelijke omstandigheden maar met hun angsten. ‘Als ik je niet ken, wil ik dat graag zo houden!’ ‘Ik koop, geef en wil niets en bekeerd hoef ik ook niet te worden!’ en: ‘Wij houden van kinderen, vooral als ze niet overal aankomen!’

Ik volg het account bij wijze van zelfwaarschuwing. Tijdens het willen behouden van controle lijd je het vaakst de grootste verliezen. Mensen die zich schrap zetten omdat ze de botsing zagen aankomen, zijn vaak ernstiger gekwetst dan zij die niet op de klap voorbereid waren. Wie dronken valt met de fiets en dus meer ontspannen is, zal minder snel iets breken.

“Denk aan het bootje”, zegt R. weleens wanneer ik me druk maak over iets dat ik toch niet kan controleren, verwijzend naar een door Joko Beck overgeleverd boeddhistisch verhaal waarin een schipper op zee een boot recht op de zijne af ziet varen. De schipper foetert en jaagt zichzelf op, verwenst de stuurman van het andere bootje. Wanneer dat bootje uiteindelijk het zijne kruist, blijkt het onbemand te zijn.