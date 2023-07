Aya Sabi is auteur van Half leven. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Sinds zaterdag 1 juli is er een nieuwe wet doorgevoerd bij onze noorderburen. Er is namelijk beslist dat consumenten extra moeten betalen voor plastic wegwerpvoorwerpen. Koop je een voorverpakte salade in een plastic kom, dan betaal je een klein extraatje omdat de kom van plastic is. In de frituur betaal je voor het plastic bakje waar je frieten in geserveerd worden. Ondernemers mogen zelf bepalen hoeveel ze vragen voor het plastic, maar de toeslag moet wel duidelijk op de bon vermeld staan.

Plastic is een groot probleem voor onze aarde. De Europese lidstaten voerden de afgelopen jaren mondjesmaat nieuwe wetten in om aan het minimum van de Europese richtlijnen te voldoen. Zo heeft België in januari 2023 besloten om de verkoop van bepaalde plastic wegwerpproducten helemaal te verbieden. Daarmee is plastic natuurlijk niet uit de wereld verdwenen. Als ik een komkommer ga halen in de supermarkt zit er plastic folie rond. Waarom?

Wanneer ik een lange werkdag heb en even snel naar de supermarkt ga om een kant-en-klare maaltijd te kopen heb ik eigenlijk geen alternatief. Ik koop de maaltijdsalades die in een kartonnen bakje zitten, al zijn deze duurder, maar ook over deze kartonnen bakjes zit er plastic om het karton af te dekken.

Natuurlijk had ik ook het weekend kunnen gebruiken om biologische producten te kopen voor de helft van mijn maandloon en dan een menu voor de rest van de week klaar te maken tijdens de al schaarse uren waarin ik niet werk. Ik zou het eten in herbruikbare containers kunnen bewaren zodat ik niet voor het schap sta te mijmeren over de minst vervuilende optie. Als ik daarmee én de wereld red én mijn gezondheid én een georganiseerder leven heb én ook een lekkerdere salade eet, dan kan ik toch enkel maar winnen. Helaas is deze levensstijl met de huidige prijzen voor biologisch voedsel, de schaarste van winkels die dit aanbieden en onze werkuren slechts mogelijk voor een kleine minderheid. Het is in ieder geval zeker geen vanzelfsprekendheid.

In Nederland zouden er elke dag maar liefst 19 miljoen plastic wegwerpvoorwerpen gebruikt worden. Dat is schandalig veel. Het is goed dat de overheid dit wil aanpakken, maar het vreemde aan deze wet is dat consumenten gestraft worden voor het gebrek aan alternatief. Je kan toch niet mensen laten betalen voor het gebruik van wegwerpproducten als je ondertussen geen alternatief aanbiedt, vooral ook omdat het alternatief bestaat. Overheden schuiven zo hun verantwoordelijkheid door naar de gewone burger, die al zijn plastic rietjes zonder te mokken (terecht) heeft opgegeven terwijl er veel meer van bovenuit gedaan kan worden, structureel.

Als we willen dat mensen voor biologisch afbreekbare producten kiezen, mogen we ze niet financieel straffen als ze dit niet doen. Dit zorgt niet voor de gedragswijziging die we zo graag willen verwezenlijken. Het kan weerstand veroorzaken, want waarom komen de grote vervuilers ongezien met alles weg en moet Jan met de pet betalen?