Als homofobie een virus zou zijn, dan zijn geweldpleging of een stickercampagne vroege besmettingen

Bart Eeckhout is hoofdredacteur.

Dat actiegroepen en groepjes uit de marge, het weze uiterst rechts of uiterst links, gebruikmaken van stickers om enige ruchtbaarheid te geven aan hun standpunt, kan je bezwaarlijk ‘nieuws’ noemen. Wandel door gelijk welke stad en je vindt op straatmeubilair een wilde variëteit van stickers met radicale stellingnames voor of tegen x of y.

Dat ook homohaat voorwerp wordt van die ‘stickerpolitiek’ is wel relatief nieuw. Het is ook verontrustend, omdat het onderdeel lijkt te zijn van een tendens van assertievere homofobie in de publieke ruimte. Tegengestelde radicale groepen, die elkaar in andere omstandigheden bijna letterlijk naar het leven staan, vinden elkaar in de gemeenschappelijke afkeer van alles wat naar L, G, B, T of Q ruikt. We hebben het dan over fanatieke (jonge) moslimmannen en andere religieus geïnspireerde oerconservatieven enerzijds, en extreemrechtse jongeren anderzijds, die in homoseksualiteit een bedreiging van de traditionele gezinscultuur en mannelijkheid zien. Bien étonnés de se retrouver ensemble.

Dat de homohaat ook in die rechtse uithoek weer aanwakkert, is natuurlijk geen toeval. De extremisten voelen zich gesterkt door de officiële, vaak homofobe ethische politiek in EU-lidstaten als Polen en Hongarije. België heeft daarentegen, sinds het begin van deze eeuw althans, juist een liberaal en tolerant palmares van vrouwen- of homorechten, ook al omdat kerk of moskee hier geen zeggenschap meer hebben in ’s lands ethische politiek. Op die morele vooruitgang mogen we best trots zijn, maar niets zegt dat die positie voor eeuwig verworven blijft. Daarom zijn de opeenvolgende homofobe incidenten precies zo verontrustend. Als homofobie een virus zou zijn, dan zijn de geweldpleging, de intimidatie en de stickercampagne vroege besmettingen. Niet negeren maar ingrijpen is dus de boodschap.

Maar hoe dan? Gedeelde verontwaardiging over wat gebeurd is, is een noodzakelijk begin. Maar vaak blijft het daar ook bij en hobbelen we vervolgens voort naar het volgende incident. Daders opsporen en bestraffen is evenzeer noodzakelijk, maar ook daarmee raak je niet aan de bredere cultuur die homohaat toelaat of zelfs stimuleert.

Om dat probleem aan te pakken, wordt vaak naar het al door maatschappelijke kwesties overbevraagde onderwijs gekeken. Lessen burgerschap zijn een aardig begin, maar volstaan niet. Een intensievere aanpak dringt zich op. Die zou dan gericht zijn op jongeren (meestal jongens) die zelf aangeven dat ze moeite hebben met gelijke rechten, ongeacht seksuele voorkeur. Hen zou je moeten kunnen overtuigen van de waarde van gelijkwaardigheid, nog voor ze de latente homohaat in de praktijk omzetten.

Het risico bestaat wel dat zo’n aanpak op maat de alarmbellen van de onderwijskliklijn van radicaal rechts doet afgaan. Want zo ver is het ook in dit leuke, vrije land inmiddels al gekomen.