Als het Westen zijn kruistocht tegen Rusland verderzet met dezelfde naïviteit als het voorbije jaar, spelen we Russische roulette

Roger Housen is kolonel buiten dienst en defensiespecialist.

De oorlog in Oekraïne is deze maand een jaar oud en alleen degenen die in Sinterklaas geloven, wedden erop dat hij in februari 2024 afgelopen is. Met het nakende grote Russische offensief bereikt hij zelfs een punt van maximaal gevaar. Kunnen beide partijen binnen afzienbare tijd naar een compromis geleid worden? Of zal hun hardnekkigheid het conflict naar een grotere escalatie drijven en de NAVO en Rusland op een catastrofale ramkoers zetten?

Westerse regeringsleiders blijven publiekelijk stellen dat Rusland verslagen moet worden. President Volodymyr Zelensky herhaalt dagelijks de ambitie om de Russische troepen van heel het Oekraïense grondgebied te verdrijven. Doch het Russische numerieke overwicht maakt zo’n totale overwinning echter hoogst onwaarschijnlijk. Ja, de Russische verliezen zijn zeer groot. Maar de westerse steun aan Kiev is ook niet onbeperkt, iets wat regeringsfunctionarissen in Washington recent nog expliciet stelden: de belofte om Oekraïne te steunen “zolang het duurt” is niet hetzelfde als “met alles wat nodig is”.

Ook NAVO-baas Stoltenberg heeft pas nog gewezen op deze limieten: “Oekraïne verbruikt sneller munitie dan het Westen kan aanleveren.” En Amerika’s hoogste generaal Mark Milley pleitte voor “realisme” inzake de duur van het conflict.

Alternatief

Hoogstwaarschijnlijk gaan noch Rusland noch Oekraïne een beslissend militair voordeel behalen. En hoe zit het met het alternatief, een akkoord? De enige manier waarop er uiteindelijk een (wellicht) onvolmaakte en waarschijnlijk tijdelijke overeenkomst zal komen, is als Poetin zich realiseert dat hij geen hoop meer mag koesteren om uit de oorlog te krijgen wat hij wil. We zijn nog ver van dat punt verwijderd. Bij beide partijen heerst er immers optimisme over het toekomstig verloop van de strijd en pessimisme over de voordelen van een onderhandelde oplossing. Het maakt een spoedig genegotieerd einde van de gevechten weinig waarschijnlijk en drijft beide protagonisten in een langdurig conflict met een open einde dat gevaarlijk zou kunnen escaleren.

Dit is een horrorscenario dat tot alle prijs vermeden moet worden. Het gevaar van elke proxy oorlog is met name dat de ‘gevolmachtigde’ (Oekraïne) op een bepaald moment zelf zijn doelen begint te bepalen. En ook zelf zal beslissen hoe hij die gaat verwezenlijken, zonder nog rekening te houden met de limieten vooropgesteld door de ‘opdrachtgever’ (het Westen). Dat zien we nu al in de verklaringen van Kiev.

Nucleair bewapend

Ja, we hopen allemaal dat de Oekraïense troepen Rusland naar de grenzen kunnen terugdringen. Doch als ze met de hulp van nog performantere westerse wapens (F-16’s en raketten met een bereik van 300 km), die er ongetwijfeld gaan komen, zouden doorbreken naar Marioepol en de Krim gaan belegeren, wat gaat er dan gebeuren? Gaat een woedend, vernederd en nucleair bewapend Kremlin dan flauwtjes glimlachen, stoïcijns de schouders ophalen en beleefd gaan zitten praten over herstelbetalingen en oorlogsmisdaden? Ik denk het niet.

Gezien er zo veel op het spel staat voor Poetin, is het eerder waarschijnlijk dat Rusland daarop zou reageren met een of andere vorm van drastische escalatie. Dat zou kunnen beginnen met het symbolisch bombarderen van NAVO-aanvoerlijnen in Polen of Roemenië. Of met een ‘verdwaalde’ raket die neerkomt op een westerse ambassade in Kiev en een ‘incident’ in de bezette kerncentrale van Zaporizia. En dan is het hek echt van de dam. Dan zitten we op een hellend vlak naar een directe oorlog tussen Rusland en de NAVO; een oorlog die bovendien moeilijk onder de nucleaire drempel te houden zal zijn, gezien de verzwakte staat van Ruslands conventionele troepen.

Roger Housen. Beeld © Stefaan Temmerman

Het afgelopen jaar heeft het Westen moeite gedaan om te voorkomen dat de gevechten zouden escaleren tot precies datgene waar de koude-oorlogstheoretici het meest bang voor waren: een catastrofale oost-west confrontatie tussen de grootmachten. Al het andere was ondergeschikt. Nu staan we ook op zo’n keerpunt. Vanaf het moment dat een conflict warmer wordt, zoals nu dreigt te gebeuren in Oekraïne, vervormt de oorlogskoorts de rede met emotie. Het komt er dus nu op aan ons hoofd koel te houden en hard na te denken over onze toekomstige aanpak van de oorlog.

Dit zou moeten beginnen met het beantwoorden van volgende strategische vragen: hoe passen de plannen voor nog zwaardere wapens in onze bredere strategie voor het beëindigen van de oorlog? Zijn wij bereid Oekraïne te steunen bij het heroveren van al zijn grondgebied, zelfs met het risico dat Rusland escaleert richting oorlog met de NAVO? Zo nee, in welk stadium en langs welke lijnen willen we Kiev dan een halt toeroepen en welke druk zijn we bereid uit te oefenen om dat te bereiken?

Als het Westen zijn kruistocht tegen Rusland verderzet met dezelfde naïviteit als het voorbije jaar, spelen we Russische roulette in Oekraïne en zal ons dit steeds dichter bij een nachtmerriescenario brengen. Want dan zullen de gevolgen, zowel voor onze veiligheid als onze economie, niet te overzien zijn.