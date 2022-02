Als het over kinderen gaat, mag er geen twijfel bestaan: voorkomen is beter dan genezen

Ann Van Den Broek is journalist.

Voorkomen is beter dan genezen. Behalve een volkswijsheid, is de uitspraak in veel gevallen ook gewoonweg waar. Zo gaat dat nu eenmaal met volkswijsheden. Een peperdure vaas op het uiterste puntje van de kast zetten? Slecht idee. Gaan joggen in een bos in het gezelschap van Eunice? Nog veel slechter idee. Het is de reden waarom we honden aan een leiband houden, gordels dragen in de auto en ons laten vaccineren tegen ziektes van de rode hond tot Covid-19: de maatregel weegt niet op tegen het risico.

Maar trek de handrem tijdig op, want ziedaar loert alreeds het hellend vlak. Want wat moet je eigenlijk allemaal willen voorkomen? Wanneer weegt het risico niet meer op tegen de maatregel?

Niemand zal het – laten we hopen – ooit normaal vinden om alle mannen van straat te weren, zodat vrouwen ongestoord kunnen buitenkomen. Geen burgemeester zal het straks – we kruisen onze vingers – normaal vinden om een bijzonder drastische pandemiemaatregel als de avondklok in te voeren om een handjevol hangjongeren van straat te weren. En wie wil leven in een samenleving waarin verdachten veroordeeld worden zonder bikkelhard bewijs, gewoon om zeker te zijn, om te voorkomen, voor het geval dat?

En dan is er een kinderdagverblijf waar al bijna tien jaar klachten over zijn. Waar baby’s volgens een melding uit 2013 een hele dag niet ververst worden, waar inspectieverslagen al sinds 2015 gewag maken van ruw en hard gedrag tegenover de kinderen, waar inspecteurs in 2017 onomwonden stellen dat de uitbater en haar meewerkende vader niet met kinderen kunnen omgaan, waarvan sinds 2018 meldingen binnenlopen van kinderen die met bloeduitstortingen en kleine wonden naar huis komen.

Lees ook Na het drama in kinderopvang ’t Sloeberhuisje: Kind en Gezin gaat crèches sneller sluiten na klachten

Kind en Gezin, dat de bijna 6.600 Vlaamse kinderopvanginitiatieven opvolgt en verantwoordelijk is voor de vergunningen, is verontrust. Ze sturen de Zorginspectie vrijwel halfjaarlijks langs, maar nooit is er doorslaggevend, onomstotelijk, juridisch waterdicht bewijs dat de letsels opgelopen worden in het kinderdagverblijf. Het is woord tegen woord. En dus blijft het kinderdagverblijf open.

En dan sterft een kind.

Kind en Gezin is nu van plan om niet langer te wachten op onbetwistbare bewijsvoering. Zijn er herhaalde klachten, zijn er sterke vermoedens van mistoestanden, staan er zoveel vlaggen op rood, dan zal er voortaan sneller ingegrepen worden. Door te eisen dat een specifieke gecontesteerde medewerker ontslagen wordt, tot het intrekken van de vergunning en de preventieve sluiting van de kinderopvang.

Glad ijs, voor al wie het vermoeden van onschuld hoog in het vaandel draagt. Maar wanneer het gaat over onze kinderen, het belangrijkste en meest kwetsbare dat we als samenleving delen, dan kan er geen twijfel over bestaan. Dan is voorkomen absoluut, honderd procent zeker, beter dan genezen. Dat had men alleen al veel langer mogen beseffen.