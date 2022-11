Als het nog verder gaat - enige overdrijving is mij niet vreemd - hebben we het ooit nog over paaspieten

Maud Vanhauwaert is columnist.

Ik vind het moeilijk om voor mijn dochtertje de spanning op te drijven naar 6 december, want intussen heeft ze Sinterklaas al op verschillende markten gezien. Als het zo verdergaat, haalt ze straks onverschillig haar schouders op, ‘ah, daar heb je hem weer’. Als het zo verdergaat, dan is de goedheilige man er over een paar jaar al op Halloween. Dan kan hij in plaats van te paard beter in een pompoenkoets komen. Als het nog verder gaat - ik geef toe, enige overdrijving is mij niet vreemd - hebben we het ooit nog over paaspieten! En als het nóg verder gaat, dan kan Sinterklaas gewoon maar beter niet terug naar Spanje keren en alvast wat persmomentjes organiseren voor zijn komst volgend jaar. Ik begrijp natuurlijk dat de brave baarddrager het niet makkelijk heeft. Zeker niet nu dit jaar de sinterklaasartikelen moeten concurreren met de rodeduivelsbrol. Zo zag ik deze week in een supermarkt een sinterklaaspop met een voetbalshirtje. Ik ging bijna over de rooie.