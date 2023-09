Als het leed voor altijd blijft, moet dat ook voor de aandacht gelden

De kerk als instituut heeft zwaar gefaald. Veel priesters ook. Naast een misdrijf is seksueel misbruik ook een akte van ongeloof, schrijft kerkjurist, auteur en voormalig rector van de ­­KU Leuven Rik Torfs.

De televisiereeks Godvergeten brengt prangende getuigenissen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. Oudere mensen vertellen over wonden in hun leven die nooit zijn geheeld. Tragisch. En schandelijk. Hoe is het mogelijk dat clerici die in het Vlaanderen van toen veel vertrouwen genoten van ouders en kinderen, zich op die manier aan crimineel gedrag hebben overgegeven?

Om te beginnen is er de individuele verantwoordelijkheid. Ik kan me niet inbeelden dat een priester die zich aan een kind vergrijpt zelf gelooft in de christelijke boodschap die hij pretendeert te verkondigen. Naast een misdrijf is seksueel misbruik ook een akte van ongeloof. Onder het oppervlak van een schijnbaar goed georganiseerde kerk ging veel nihilisme schuil.

Daarnaast zijn er systemische fouten die de kerk kenmerkten en voor een deel blijven kenmerken. Het instituut kent geen evenwicht van machten. De wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht zijn in één persoon verenigd, de paus op het niveau van de wereldkerk, de bisschop op diocesaan vlak. Machtsconcentratie leidt tot machtsmisbruik en het toedekken van onverkwikkelijke feiten om zichzelf en het instituut te beschermen, ten koste van de slachtoffers.

De documentairereeks ‘Godvergeten’ vertelt het verhaal van overlevers die als kind werden misbruikt door een katholieke priester of pater. Beeld VRT

Onderschatting

Seksueel misbruik in de kerk is een mondiaal verschijnsel, maar is vooral sterk aanwezig in landen of regio’s waar het instituut veel macht had. Ierland, Polen, Québec, België… De Verenigde Staten ook. Daar kwamen in de jaren negentig heel wat dossiers aan de oppervlakte die, mede gezien het Amerikaanse rechtssysteem, tot hoge schadeclaims leidden. De tweede golf, begin deze eeuw, noopte de toenmalige prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, Joseph Ratzinger, tot ingrijpen. Hij eiste dat bisschoppen voortaan hun dossiers aan zijn Congregatie zouden doorsturen. Zo probeerde hij doofpotoperaties te vermijden. Ratzinger was daarin lucider dan de toenmalige paus Johannes Paulus II, die het seksueel misbruik op pijnlijke manier onderschatte.

En België? In Godvergeten vertelt Rik Devillé dat in zijn boek De laatste dictatuur uit 1992 niets over seksueel misbruik is te vinden. Wel over machtsmisbruik. Pas vanaf 1992 kwamen slachtoffers bij hem aankloppen. Toen Devillé de problematiek aankaartte bij kardinaal Danneels, volgde nauwelijks een reactie. In 2001 zette de kerk onder impuls van de Gentse bisschop Arthur Luysterman de eerste stappen door een commissie op te richten die klachten over seksueel misbruik in pastorale relaties behandelde. Gedurende de acht jaar van haar bestaan behandelde de commissie 33 dossiers. Pas na de zaak-Vangheluwe in 2010 stroomden de klachten − meer dan 1.345 ondertussen − bij de kerkelijke meldpunten toe. Op aanraden van de Bijzondere Parlementaire Commissie kwam een procedure van bemiddeling tot stand waarbij slachtoffers van misdrijven die juridisch verjaard waren toch op een financiële compensatie aanspraak konden maken.

Wat deed het Vaticaan? Paus Franciscus maakte de fout om het seksueel misbruik door Chileense bisschoppen aanvankelijk onvoldoende onder ogen te zien. Later reageerde hij adequater, onder meer door het motu proprio ‘Vos estis lux mundi’ uit 2019, een instrument waarin bisschoppen die nalatig zijn in het bestrijden van seksueel misbruik tot de orde worden geroepen, weliswaar met een sanctioneringsapparaat dat beter kan.

Blijvende aandacht

Welke stappen kan de kerk verder ondernemen? Meer inzetten op preventie, en die begint bij het rekruteren van nieuwe kandidaten voor het priesterschap. Ze zijn niet talrijk, maar dat mag geen reden uitmaken om minder selectief te zijn.

Een tweede punt is blijvende aandacht voor slachtoffers, hoelang de feiten ook geleden zijn. Als het leed voor altijd blijft, moet dat ook voor de aandacht gelden.

Ten slotte zijn er de structuren. Ik blijf pleiten voor volledig onafhankelijke kerkelijke rechtbanken. Naast die van de staat natuurlijk, die de misdrijven naar Belgisch recht moeten behandelen.

Brandmerken

Ik wil eindigen met iets wat wellicht weinig applaus zal opleveren. De kerk als instituut heeft zwaar gefaald. Veel priesters ook. In Amerika was ongeveer 4 procent dader van seksueel misbruik. 96 procent dus niet. Veel priesters hebben zich tomeloos ingezet voor andere mensen. Vorige week probeerden sommigen in de zaak-Pichal personen met een homoseksuele geaardheid te brandmerken als potentiële daders van kindermisbruik. Onterecht, zoals niet alle priesters pedofielen zijn en niet alle bisschoppen toedekkers van misbruik.

Toen ik in de jaren negentig machtsmisbruik in de kerk aankaartte, kostte me dat ei zo na mijn baan aan de universiteit. Als ik vandaag een pleidooi houd voor een kerk die haar fouten erkent, in de mate van het mogelijke probeert goed te maken en tegelijk optimistisch naar de toekomst kijkt, volgt vaak de bizarre opmerking dat ik pedofilie goedpraat.

Zoals ik de kerk bekritiseerde toen ze macht had en die misbruikte, laat ik haar niet in de steek nu ze het voorwerp uitmaakt van misprijzen en hoon.

De kerk is een zeer onvolmaakt instituut. Maar de christelijke boodschap is prachtig.